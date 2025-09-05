Escrocul posta anunțuri de închiriere pe un grup de Facebook, însoțite de fotografii atractive cu o locuință fictivă. Persoanele interesate discutau mai întâi cu așa-zisa soție a proprietarului, apoi erau redirecționate către el.

După ce obținea avansuri consistente, individul răspundea tot mai greu la telefon și invoca tot felul de scuze pentru a amâna încheierea contractului.

Într-o înregistrare, bărbatul le spunea clienților că are „o mică problemă” și îi ruga să aștepte două-trei zile, timp în care promitea să rezolve situația.

Un client a povestit că i-a dat escrocului 3.000 de lei – o lună de chirie și garanția. Ulterior, a fost chemat „la o cafea” pentru a semna contractul, însă nu a fost lăsat să vadă apartamentul pe motiv că locuia un bătrân care nu dorea să fie deranjat.

„După m-am întâlnit cu el la o cafea, eram gata să semnez contractul. M-am dus acolo, am văzut-o, dar mi-a zis că nu putem intra înăuntru că stă un bătrânel și nu vrea să-l deranjeze”, povestește clientul păgubit, potrivit Observator.

Când și-a dat seama că lucrurile nu sunt în regulă și a cerut banii înapoi, a primit doar scuze și promisiuni amânate. În final, a reușit să recupereze doar 2.000 de lei. O altă victimă a povestit că a insistat constant și a reușit să își recupereze doar 1.700 de lei din suma totală.

„Au trecut zilele alea, după iar îmi spune că nu poate, n-are cum și mi-a zis să mai aștept câteva zile. Iar am așteptat. Fix la fel s-a întâmplat, mi-a zis că nu poate, că i-a luat banii cineva, nu poate, n-are cum. Mi-a zis să mai aștept câteva zile. Am așteptat. Și după iar la fel. Dar i-am spus că nu mai vreau să aștept, că vreau banii înapoi”, spune clientul.

Potrivit poliției, prejudiciul total în acest caz se ridică la 60.000 de lei, iar bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Reprezentanții IPJ Constanța au confirmat amploarea pagubei și au reținut individul responsabil. Olimpia Ceară, purtător de cuvânt al instituției, a declarat că ancheta este în desfășurare.

„Prejudiciul în cauză este de 60.000 de lei. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore”, spune aceasta.

Pentru a evita astfel de situații, poliția și specialiștii în domeniul imobiliar recomandă: