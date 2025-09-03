Antreprenorul din Prahova spune că a fost surprins să primească două facturi de 8.000 de lei fiecare, înregistrate drept „taxă de reziliere”.

Documentele au fost emise după ce acesta a decis să își schimbe furnizorul de electricitate, nemulțumit de condițiile actuale. Afaceristul susține că a analizat cu atenție contractul și nu a găsit nicio prevedere care să justifice aceste sume.

Încercările de a clarifica situația cu reprezentanții companiei nu au dus la niciun rezultat. Conform declarațiilor, angajații au respins orice negociere și au insistat că penalitățile trebuie plătite. Situația a escaladat atunci când antreprenorul a cerut lămuriri privind clauzele contractuale. Răspunsul primit a fost că sancțiunile se aplică indiferent de prevederile scrise.

Concret, pe facturile emise figurează mențiunea „valoare de compensație pentru încetarea de contract”. Însă în documentele semnate nu se regăsește această formulare, ceea ce ridică suspiciuni legate de legalitatea procedurii. Afaceristul consideră că a fost pus într-o situație abuzivă și spune că nu are de gând să accepte presiunile companiei.

Postul de televiziune Antena 3 a solicitat un punct de vedere oficial de la compania de electricitate implicată în acest caz. Până la momentul redactării materialului, nu a fost oferit niciun răspuns. Lipsa unei poziții publice alimentează și mai mult nemulțumirile consumatorului afectat.

Specialiștii atrag atenția că furnizorii de energie trebuie să respecte legislația și să nu introducă penalități neprevăzute. În lipsa unor explicații clare, situația poate fi interpretată drept o încălcare a drepturilor clientului. În plus, valoarea ridicată a facturilor ridică întrebări cu privire la modul de calcul.

Deși există obligația legală de transparență, compania nu a prezentat până acum nicio justificare pentru aceste sume. Afaceristul susține că nu poate achita o datorie pe care nu o recunoaște și care nu este prevăzută în contract.

Octavian Perju, cel vizat în acest caz, a explicat că presiunile au început imediat după ce a anunțat schimbarea furnizorului.

„Mi-au spus că am făcut un lucru rău că m-am mutat de la Electrica și că voi primi penalități. Am întrebat unde scrie în contract de aceste penalități. A spus că voi primi penalități. Este o singură factură pe patru locuri de consum, unde au facturat separat, la unul 5.000, la unul 3.000 și la altul sume mai mici. Am fost la sediu, nu m-au ajutat în niciun fel. Ne vom adresa cu avocații la instanțele judecătorești.”, a declarat omul de afaceri.

El afirmă că a încercat să obțină sprijin direct la sediul companiei, însă discuțiile nu au dus la niciun rezultat. În loc de soluții, a primit avertismente că va fi sancționat pentru schimbarea furnizorului. Această atitudine a întărit convingerea că are de-a face cu un abuz contractual.

Potrivit declarațiilor, facturile au fost emise pentru patru locuri de consum, unde sumele au fost împărțite. Cele mai mari valori au fost de 5.000 și 3.000 de lei, restul fiind mai mici, dar tot nejustificate. Afaceristul este decis să conteste întreaga procedură și să solicite clarificări în fața instanței.