În cadrul unei conferințe de presă, ministrul Energiei a explicat mecanismele prin care statul încearcă să diminueze impactul creșterii facturilor la energie. Bogdan Ivan a anunțat că voucherele destinate persoanelor vulnerabile vor fi distribuite în luna septembrie. Oficialul a subliniat că măsurile luate urmăresc protejarea celor cu venituri reduse, afectați direct de eliminarea plafonării prețurilor.

În cadrul conferinței de astăzi, 2 septembrie, Bogdan Ivan a anunțat un pachet de cinci măsuri menite să limiteze impactul costurilor asupra consumatorilor. Demersurile vizează atât protecția cetățenilor vulnerabili, cât și stabilizarea pieței prin mecanisme aplicate la nivel național și european.

Oficialul a subliniat că aceste măsuri au fost concepute pentru a aduce efecte vizibile pe termen mediu. Scopul declarat este scăderea prețurilor și asigurarea unui cadru predictibil pentru toți consumatorii de energie electrică.

Bogdan Ivan a precizat că sprijinul financiar se adresează celor cu venituri mai mici de 1.950 de lei. Beneficiarii vor primi lunar câte un voucher de 50 de lei pentru plata facturilor la energie.

Ministrul a menționat că aplicația informatică destinată înregistrării și procesării a fost finalizată la termen. Implementarea tehnică a fost realizată în colaborare cu instituțiile implicate.

Conform oficialului, distribuirea efectivă a cardurilor revine Ministerului Muncii și Poștei Române. Procesul urmează să fie derulat în cursul lunii septembrie. Ivan a insistat că ajutorul acordat va acoperi o parte importantă din creșterea facturilor. El a explicat că persoanele vulnerabile vor fi protejate de penalități prin aplicarea la timp a măsurilor.

„Odată ce am terminat această etapă, colegii mei de la Ministerul Muncii, împreună cu cei de la Poşta Română, operaţionalizează sistemul şi vor trimite aceste carduri în cursul lunii septembrie”, a declarat ministrul.

El a subliniat că plata la timp a facturilor este esențială pentru evitarea unor probleme suplimentare pentru cetățeni.

Ivan a precizat că oamenii care plăteau facturi de 60-70 de lei lunar vor resimți puternic eliminarea plafonării. Noile tarife ridică aceste costuri la aproximativ 130-140 de lei. Sprijinul de 50 de lei va compensa o mare parte din majorare, reducând povara financiară pentru gospodăriile vulnerabile.

Întrebat cât timp va fi nevoie pentru ca măsurile adoptate să influențeze facturile, ministrul a făcut precizări. El a arătat că perioada de implementare poate varia între două săptămâni și șase luni. Totuși, un interval realist pentru primele rezultate ar putea fi de șase luni până la un an.

Bogdan Ivan a menționat că există deja prime oferte sub nivelul plafonat de 1,30 lei. Acestea ajung la 1,10 lei sau 1,20 lei și au fost înregistrate înainte de 1 iulie. Ministrul a apreciat că încheierea pactului dintre stat și sectorul privat a contribuit la apariția acestor tarife.

„Durata de implementare medie variază între două săptămâni şi şase luni de zile. Eu cred că un orizont rezonabil de timp ar putea să fie aproximativ şase luni, un an, până la care să vedem primele efecte. Ceea ce pot să vă spun, analizând comparatorul de preţuri, în această dimineaţă, înainte de a intra în conferinţa de presă, după discuţiile de acum două luni, în care am agreat acest pact între stat şi privat, prin care am convenit că este extrem de important să avem o reducere a preţului, cred că a contat foarte mult şi faptul că avem deja trei oferte care sunt sub preţul plafonat la 1,30 lei, înainte de data de 1 iulie, şi care sunt la 1,10 lei, 1,20 lei, 1,30 lei”, a spus Bogdan Ivan.

El a subliniat importanța acordurilor dintre autorități și furnizori pentru obținerea unor prețuri mai reduse. Oficialul a precizat că obiectivul principal este protejarea populației în fața unor creșteri bruște. Eliminarea plafonării a dus la o diferență mare pentru consumatorii casnici. În acest context, măsurile luate urmăresc să reducă efectele directe asupra celor mai vulnerabili.

„Odată ce am terminat această etapă, colegii mei de la Ministerul Muncii, împreună cu cei de la Poşta Română, operaţionalizează sistemul şi vor trimite aceste carduri în cursul lunii septembrie. Dar ce e foarte important e că acei oameni care aveau înainte facturi de 60-70 de lei, în urma schemei de plafonare care a fost eliminată la 1 iulie, cu o decizie luată în anul 2024, ca să fie foarte clar, vor avea o creştere la aproximativ 130-140 de lei, cei 50 de lei acordaţi prin aceste vouchere vor acoperi aproximativ 60-70% din această creştere pentru consumatorii cu venituri mici. Deci, depinde foarte mult de data la care s-au înscris în platforma informatică, atât beneficiarii cât şi dacă cei de la primărie sau de la Poşta, i-au înscris în platforma informatică”, a mai spus Ivan.

Bogdan Ivan a declarat că Ministerul Energiei și-a îndeplinit partea tehnică a procesului. Au fost pregătite aplicațiile informatice și s-au stabilit legăturile cu operatorii de energie. Acestea sunt necesare pentru a actualiza sistemele informatice în vederea aplicării noilor mecanisme.

„Ştiu că ei lucrează aplicat, nu vreau să sune a fugă de răspundere, dar ceea ce a trebuit să facem, să instituim această schemă, să pregătim aplicaţia informatică, să avem legătură cu operatorii care să îşi actualizeze sistemele informatice pentru acest mecanism, am făcut deja”, a afirmat ministrul.

Responsabilitatea distribuirii cardurilor a fost transferată către Ministerul Muncii și Poșta Română. Aceste instituții gestionează în prezent contractul și procedurile necesare. Ivan a spus că are încredere totală în colegii săi și în capacitatea lor de a respecta termenele stabilite.

„Am toată încrederea în colegii mei de la Ministerul Muncii că ştiu ce au de făcut şi că vor trimite la timp aceste vouchere, pentru ca oamenii să-şi poată păti la timp facturile, fără penalităţi”, a conchis ministrul Energiei.

Totodată, în cadrul conferinței, oficialul a anunțat că România a început demersuri la nivel european pentru amânarea termenului de închidere a centralelor pe cărbune. Data-limită prevăzută pentru 2026 ar putea fi extinsă până în 2030, în urma negocierilor inițiate de autorități. Măsura are rolul de a reduce presiunea exercitată asupra prețurilor prin păstrarea unei părți din capacitățile de producție în bandă.

Oficialul a subliniat că România a pierdut 56% din aceste capacități în ultimii zece ani. În acest context, menținerea centralelor pe cărbune în funcțiune pentru o perioadă mai lungă este considerată esențială. Scopul este evitarea unor dezechilibre majore pe piața de energie și protejarea consumatorilor de efectele unei creșteri accelerate a costurilor.

Prin această strategie, autoritățile vor să câștige timp pentru dezvoltarea proiectelor energetice noi. Extinderea termenului oferă posibilitatea implementării unor investiții strategice, menite să asigure o tranziție echilibrată către surse alternative. Ministrul a precizat că obiectivul principal rămâne continuitatea producției și protejarea interesului cetățenilor.