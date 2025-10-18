„HDX24 Pro e pentru hale și clădiri care au nevoie de integrare într-un Building Management System (BMS). Toate informațiile — concentrații, alarme — vin într-o aplicație centrală. A fost dezvoltat pe feedback direct din piață”, explică Panainte. „Am observat nevoia marilor operatori de a gestiona de la distanță alertele de gaz, fără cabluri inutile și fără sisteme costisitoare. Așa s-a născut HDX24 Pro.”

Produsul, lansat la începutul lui 2025, a fost rapid adoptat de industrie. „Am trecut de 100 de hale în care detectoarele noastre scanează constant mediul și, dacă există scăpări de gaz, trimit semnal și închid alimentarea. În câteva luni am atins o performanță pe care alții o obțin în ani”, spune antreprenorul.

Homplex a devenit în ultimii ani cel mai mare producător de detectoare de gaz din România, cu peste 80.000 de unități livrate anual.

„Lucrăm B2B, prin instalatori, distribuitori și retaileri. Vânzările către companii mari ne obligă la acuratețe tehnică și fiabilitate absolută”, subliniază Panainte.

„Inovația nu apare în laborator, apare în șantier. Pleci din problemele reale, de la instalatorul care montează, de la omul care lucrează efectiv cu produsul”, spune cofondatorul. „Am petrecut zile întregi observând cum se face instalarea, ce se greșește, unde se pierde timp. De acolo vin cele mai bune idei.”

Un exemplu concret este detectorul ‘double-control’, creat pentru a rezolva o situație des întâlnită pe teren.

„Închide toate tipurile de electrovalve, indiferent de tensiune. Pentru instalatori e aur — nu mai cari trei tipuri de aparate și nu mai faci drumuri inutile ca să verifici ce robinet găsești pe țeavă”, explică Panainte. „Pare un detaliu minor, dar economisește ore întregi și reduce riscurile.”

Compania întreține în prezent aproape 40 de softuri active, actualizate constant.

„Lucrăm permanent la îmbunătățiri. Uneori un detaliu minuscul poate crea o problemă mare, iar noi reacționăm imediat. De pildă, un utilizator copia parola Wi-Fi cu un spațiu la final și aplicația nu se conecta; am introdus în cod o funcție care taie spațiile libere. Asta înseamnă să-ți asculți clienții.”

Panainte spune că feedback-ul partenerilor e cea mai valoroasă sursă de dezvoltare: „Când un instalator îți spune că are o dificultate, e un cadou, nu o critică. De acolo poți construi un produs mai bun. Și da, am publicat uneori update-uri la aplicații în mai puțin de o lună după ce am primit o sugestie.”

HDX24 Pro face parte dintr-un portofoliu mai larg de soluții Homplex, care acoperă siguranța, confortul și eficiența energetică în spații rezidențiale și industriale. De la detectoare de gaz și termostate inteligente până la smart metering și firide din compozit pentru contoare, compania integrează produse care pot comunica între ele și cu sistemele mari de administrare.

„Ne-am propus să dezvoltăm o platformă completă — de la senzori și aplicații mobile până la integrarea cu infrastructura energetică. Nu mai e vorba doar de dispozitive, ci de ecosisteme de date și control”, explică Panainte. „Când vezi o hală care funcționează fără întreruperi, în timp ce detectoarele lucrează silențios în fundal, știi că e munca noastră acolo.”

Homplex investește constant în cercetare și dezvoltare, direcționând până la 5% din cifra de afaceri către această zonă.

„Ne-am obișnuit să gândim cu un pas înainte. Astăzi testăm deja tehnologii care vor fi standard peste 3-5 ani”, spune Panainte. „De la senzorii pentru gaze ne-am extins către soluții pentru electricitate, smart home și monitorizare industrială. Totul pornește de la aceeași idee: siguranță și eficiență prin tehnologie românească.”

Concluzia antreprenorului rămâne simplă, dar puternică:

„Inovația înseamnă să pleci din problemele reale, din șantier, de la instalator. Captezi feedback, construiești, publici update-ul într-o lună și mergi mai departe.”