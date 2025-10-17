„Am construit un dispozitiv pe care îl atașezi pe contoarele clasice și indexul se transmite automat pe internet, într-o platformă. Câștigi eficiență energetică, câștigi control. Operatorul vede într-un singur loc tot consumul”, spune Bogdan Panainte.

Primul proiect a fost la Rășinari (Sibiu): „În 2024, am pus în funcțiune sistemul nostru de smart metering. Ce a fost cel mai tare? L-am produs în 9 luni: de la idee la implementare”, punctează cofondatorul Homplex.

„Dacă din punctul central intră 100 m³ și consumurile însumate sunt 80, știi că 20 se pierd undeva. De aici începe auditul infrastructurii”, adaugă el, subliniind că „clienții sunt operatorii de energie”, iar „controlul mult mai bun asupra unei localități devine noul standard”.

Modelul tehnologic Homplex: „Facem hardware-ul, software-ul, designul, matrițele — tot know-how-ul la noi. Producem cu parteneri în România, Polonia, China; asamblarea finală și programarea software-ului se fac la București”, detaliază Panainte.

Despre viitor : „Digitalizarea utilităților va accelera. Dacă vrem standarde UE, trebuie să ridicăm infrastructura: apă, canalizare, gaz, electricitate. Smart meteringul e o piesă-cheie.”