Ministrul Educaţiei, Daniel David, promovează educaţia psihologică prin ghiduri de prevenire a adicţiilor în şcoli

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a anunţat vineri seară că ghidurile pentru prevenirea adicţiilor au ajuns deja în unităţile de învăţământ din întreaga ţară.

Documentele au fost concepute pentru a le oferi profesorilor instrumente practice şi informaţii esenţiale de natură psihologică, astfel încât aceştia să poată interveni mai eficient în sprijinul elevilor, contribuind la formarea unei atitudini echilibrate şi responsabile faţă de consumul de substanţe sau alte tipuri de dependenţe.

Prezent în cadrul emisiunii Medika Antidrog, Daniel David a explicat că aceste materiale au fost gândite ca un suport educaţional adaptat vârstelor elevilor şi nevoilor reale ale şcolii româneşti. Potrivit ministrului, prevenirea consumului de droguri presupune înţelegerea mecanismelor psihologice care stau la baza acestui comportament.

„Consumul de droguri este un comportament şi are în spate mecanisme psihologice. Fără să-i transformi pe profesori în psihologi, trebuie să le dai câteva cunoştinţe de bază. Iar în ghid sunt descrise, spre exemplu, aspecte psihologice specifice pe diverse grupe de vârstă. Ghidurile pot fi utilizate de la nivelul învăţământului primar până la gimnaziu şi liceu. Înveţi profesorii cum să dezvolte şi cum să-i ajute pe elevi în sensul de a dobândi o autoreglare psihologică mai puternică. Pentru că noi ştim că dacă ai o autoreglare psihologică bună eşti mai puţin vulnerabil şi mai puţin predispus la adicţii”, a explicat el.

Ministrul a subliniat, de asemenea, că aceste ghiduri includ exerciţii, studii de caz şi activităţi practice care pot fi integrate cu uşurinţă în programul educaţional.

„Mă refer de exemplu la Săptămâna Altfel sau la orele de dirigenţie. O altă componentă se referă la cum trebuie să lucreze profesorii cu părinţii”, a adăugat Daniel David, explicând că implicarea familiei este esenţială în procesul de prevenire a comportamentelor adictive.

În cazul în care cadrele didactice se confruntă cu situaţii dificile sau au nevoie de îndrumare suplimentară, acestea pot apela la psihologii şcolari sau la specialiştii din reţeaua instituţiilor educaţionale cu care şcolile sunt în legătură.

Pe lângă ghidul destinat profesorilor, Ministerul Educaţiei a pregătit şi un material dedicat părinţilor, menit să le ofere orientări clare privind sprijinirea copiilor în procesul de dezvoltare personală.

„Documentul îi învaţă cum să întărească autoreglarea comportamentală şi psihologică a copiilor, cum să dezvolte valori sau un stil de viaţă sănătos”, a menţionat ministrul.

Cele două ghiduri metodologice au fost lansate pe 9 octombrie, în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor (ANPCDDA). Acestea sunt adresate în special cadrelor didactice, dar pot fi utilizate şi de părinţi, având scopul de a consolida educaţia preventivă şi rezilienţa psihologică a elevilor.