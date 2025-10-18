Autoritățile locale continuă acțiunile pentru eliberarea spațiilor publice ocupate abuziv, vizând atât locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități, cât și vehiculele abandonate care afectează imaginea orașelor.

Serviciul de Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești a atras atenția, joi, 16 octombrie, asupra gravității ocupării abuzive a locurilor de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități.

Reprezentanții instituției au subliniat că aceste locuri sunt reglementate pentru a asigura accesul facil și demn celor care au nevoie reală de ele.

„Ocuparea abuzivă a locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități constituie o încălcare gravă a normelor legale și morale. Aceste spații sunt reglementate tocmai pentru a asigura accesul facil și demn pentru cei care au nevoie reală de ele. Utilizarea nejustificată atrage sancțiuni contravenționale și costuri semnificative, dar mai presus de toate, reflectă lipsa de respect față de drepturile fundamentale ale celorlalți.”, se arată într-un comunicat al SGU Ploiești, care a publicat imagini din zonele Ofelia, Str. Maramureș și Str. Tazlău.

În paralel, la Constanța, polițiștii locali au desfășurat o amplă acțiune tematică pentru eliberarea domeniului public de autovehicule abandonate. Potrivit Primăriei Constanța, 60 de vehicule au fost vizate, dintre care 35 au fost ridicate — 31 abandonate și 4 fără stăpân — conform Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate.

Polițiștii locali acționează permanent pentru eliberarea străzilor, trotuarelor și locurilor de parcare ocupate de aceste vehicule care strică imaginea orașului, multe dintre ele devenind „focare de infecție”, avertizează Primăria Constanța.

„Polițiștii locali acționează permanent pentru eliberarea străzilor, trotuarelor și locurilor de parcare ocupate de aceste vehicule care strică imaginea orașului, multe dintre ele adevărate focare de infecție”, a transmis Primăria Constanța, condusă de Vergil Chițac.

Autovehiculele ridicate au fost transportate în parcul municipalității de pe strada Câmpul cu Flori nr. 11. Proprietarii care doresc să-și recupereze mașinile trebuie să se adreseze Direcției Generale Poliția Locală Constanța. Totodată, 25 de proprietari s-au conformat somațiilor și au eliberat benevol spațiile ocupate, fiind felicitați pentru spiritul civic.

Primăria Constanța a anunțat că acțiunile de acest tip vor continua periodic și a încurajat cetățenii să sesizeze cazurile de mașini abandonate la numerele de telefon 0241.484.205 și 0341.922 (Dispecerat Poliția Locală) sau prin e-mail la politia.locala@primaria-constanta.ro.