Festivalul de la Baia de Fier, organizat în cadrul Big Life Project, a adunat antreprenori, lideri, jurnaliști și profesioniști pentru o serie de dezbateri despre leadership, standarde înalte și responsabilitate publică. Invitat în ultima seară a rubricii „Vieți care inspiră”, Emil Constantinescu a vorbit nu doar ca fost șef al statului, ci ca martor la virajele geopolitice ale anilor ’90 – de la reconcilierile postcomuniste până la nașterea Parteneriatului Strategic România–SUA.

În această cheie, tema Republicii Moldova și a războiului din Ucraina a apărut ca o continuare firească a discuției despre demnitate publică, curaj și opțiuni fără echivoc.

În viziunea lui Constantinescu, echilibrul de astăzi de la Chișinău este direct legat de reziliența militară și politică a Ucrainei. El a explicat că, dacă Rusia ar reuși să impună la Chișinău o conducere prorusă sau ar crea un cap de pod militar, Ucraina ar fi prinsă în clește la granița de sud-vest – o evoluție pe care Kievul „nu o va permite”. De aici, concluzia: supraviețuirea politică a Republicii Moldova depinde, în acest moment, de rezistența Ucrainei.

Constantinescu a legat acest diagnostic de direcția proeuropeană asumată la Chișinău și de apariția unei generații noi de lideri – formați, în parte, prin burse și programe educaționale susținute în România în anii ’90. „Ei sunt, astăzi, modelul de viziune, curaj și responsabilitate de care noi, în România, avem încă nevoie”, a punctat el.

Partea cea mai provocatoare a discursului a fost angajamentul personal pe care Constantinescu l-a formulat, fără echivoc:

„Dacă rușii ar ataca Moldova… eu, în aceeași zi, m-aș duce în Moldova și, în mod simbolic, m-aș oferi ca voluntar.”

Fostul președinte a subliniat că nu vorbește despre trimiterea armatei române – România este membră NATO, iar astfel de decizii au cadrul lor – ci despre actul civic al unui român care refuză pasivitatea în fața unui posibil atac asupra unui stat românesc de limbă și cultură, aflat la frontiera estică a UE. „Voluntar poți să te duci”, a spus el, transformând fraza într-un test moral adresat publicului: „Ne ducem? Sau rămânem o țară de lași? Sau repetăm istoria de primul război mondial?”

Invocând episoade controversate din trecut – cedări fără luptă, aplauze pentru armate de ocupație, mineriada ca moment de cădere morală – Constantinescu a sugerat că demnitatea publică nu se câștigă o dată pentru totdeauna. Ea se exersează: prin alegeri grele, prin coerență între cuvinte și fapte, prin refuzul duplicitarului.

Mesajul lui s-a întors, astfel, la ideea centrală a serii: moralitatea publică poate deveni politică doar dacă liderii își asumă riscul unor decizii radicale atunci când contextul o cere – „cu Occidentul, fără întoarcere”, cum a rezumat propria opțiune din 1997.

Pentru fostul președinte, solidaritatea cu Republica Moldova trebuie să depășească „declarațiile de dragoste” și să se vadă în fapte: sprijin pentru instituții, programe educaționale, presă independentă, proiecte economice și conectivitate energetică și digitală. El a insistat că reziliența nu e doar militară, ci și civică și instituțională: „Instituțiile în care oamenii pot avea încredere sunt antidotul la propagandă și la panică.”

Chiar dacă termenul nu i-a aparținut, sensul frazei „Moldova există pentru că există Ucraina” mută discuția din registrul strict militar în cel moral-politic: Ucraina apără, prin sacrificiul ei, nu doar propria suveranitate, ci și posibilitatea Moldovei de a-și continua parcursul european, iar România are datoria să vadă limpede această relație de interdependență.

În final, intervenția lui Emil Constantinescu a funcționat ca un exercițiu de luciditate pentru București: când existența unui stat românesc de la est depinde de capacitatea Ucrainei de a rezista, ambiguitatea nu mai este o politică. Întrebarea lui – „Ne ducem?” – nu substituie decizia instituțiilor, ci apelează la fibra civică a fiecăruia: curajul de a te poziționa, fără mască, atunci când istoria îți bate la ușă.

În Ograda Bunicilor de la Baia de Fier, cuvântul-cheie al serii – demnitate – a primit, astfel, un conținut imediat: Moldova nu e doar „o cauză”, ci vecinul pentru care Ucraina plătește un preț și oglinda în care România e invitată să-și recunoască propriul curaj.

Evenimentul BLP Trends a fost organizat de Big Life Project și susținut de:

Simtel Group

Infinity Capital Investments

Asociația Română pentru Energie Verde și Dezvoltare Durabilă (AREVDD)

G Energy Solutions (GES)

ANT Energy

We Love Cars

Digital Work Force

Limitless

Conacul Olarilor

Asociația Ades Pentru Dezvoltarea Economiei Sustenabile

Conversația poate fi urmărită integral aici: YouTube – Live