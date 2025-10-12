Declarația vine după ce, la Chișinău, a fost adoptată în această săptămână o nouă strategie militară, document care definește Rusia drept o amenințare la adresa securității naționale.

Purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a afirmat că autoritățile de la Chișinău continuă o linie de confruntare și atitudine neprietenoasă față de Rusia, ceea ce, în opinia sa, reprezintă o greșeală gravă. El a sugerat că guvernul Republicii Moldova consideră apropierea de Europa ca fiind posibilă doar prin antagonizarea Moscovei, o abordare despre care a spus că a fost urmată și de un alt stat, fără rezultate pozitive — o aluzie evidentă la Ucraina, invadată de trupele ruse în februarie 2022.

La 8 octombrie, Guvernul Republicii Moldova a aprobat noua strategie militară a țării, valabilă până în 2035, document care desemnează Rusia drept principala amenințare la adresa securității naționale.

Strategia enumeră printre „riscurile și amenințările militare” continuarea invaziei ruse în Ucraina, precum și extinderea controlului Moscovei asupra teritoriilor ucrainene, aspect pe care Chișinăul îl consideră o amenințare directă și gravă la adresa securității și statalității Moldovei. Autoritățile de la Chișinău se tem că aceste acțiuni ar putea duce la crearea unui coridor terestru la frontierele republicii.

De asemenea, prezența trupelor ruse în regiunea Transnistria este menționată în document ca o altă sursă majoră de risc pentru securitatea Republicii Moldova.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a acuzat actuala conducere de la Chișinău că „se agață de putere” și este dispusă să recurgă la orice mijloace pentru a o menține.

„Nu se poate exprima aici decât regrete”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

La 28 septembrie, în Republica Moldova au avut loc alegeri parlamentare. Conform datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare și care deținea anterior 63 de mandate din 101, și-a păstrat controlul în parlament, obținând 55 de mandate.

Opoziția a declarat că nu recunoaște rezultatul votului și intenționează să îl conteste, invocând numeroase încălcări ale drepturilor alegătorilor. În același timp, autoritățile moldovene au acuzat o interferență masivă a Rusiei în campania electorală, semnalată și de misiunea de observare a alegerilor.