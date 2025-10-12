Dmitri Peskov a spus că unele variante ale rachetelor Tomahawk pot transporta focoase nucleare și a sugerat că, dacă astfel de rachete ar fi lansate asupra Rusiei, Moscova ar putea lua în considerare un răspuns nuclear.

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că vrea să știe mai întâi cum intenționează Ucraina să folosească aceste rachete pentru a evita escaladarea conflictului, deși a precizat că deja a luat o decizie în această privință, fără a oferi detalii.

„Subiectul rachetelor Tomahawk este extrem de îngrijorător. Acum este într-adevăr un moment foarte dramatic, având în vedere că tensiunile escaladează din toate părţile”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de aproximativ 2.500 km, ceea ce ar permite Ucrainei să efectueze lovituri la distanță mare în interiorul Rusiei, inclusiv asupra Moscovei. Potrivit Serviciului de Cercetare al Congresului SUA, unele variante retrase din uz pot transporta focoase nucleare.

„Imaginaţi-vă: o rachetă cu rază lungă de acţiune este lansată şi zboară, iar noi ştim că ar putea fi nucleară. Ce ar trebui să gândească Federaţia Rusă? Cum ar trebui să reacţioneze Rusia? Experţii militari din străinătate ar trebui să înţeleagă acest lucru”, a mai spus Peskov.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a solicitat duminică comunității internaționale să acționeze după ce Rusia a lansat peste 4.000 de atacuri aeriene asupra Ucrainei într-o singură săptămână. Zelenski a subliniat că Moscova își intensifică atacurile profitând de concentrarea lumii asupra asigurării păcii în Orientul Mijlociu.

Liderul ucrainean a cerut menținerea presiunii prin sancțiuni, tarife și acțiuni comune împotriva cumpărătorilor de petrol rusesc. El a afirmat că o astfel de abordare ar putea contribui la o pace durabilă pentru Europa, concomitent cu procesul de pace din Orientul Mijlociu.

„Moscova îşi permite să-şi intensifice atacurile, exploatând în mod deschis faptul că lumea este concentrată pe asigurarea păcii în Orientul Mijlociu. Tocmai de aceea nu se poate permite nicio slăbire a presiunii. Sancţiunile, tarifele şi acţiunile comune împotriva cumpărătorilor de petrol rusesc – cei care finanţează acest război – trebuie să rămână pe masă”, a scris Zelenski pe X.

Ucraina solicită sancțiuni și împotriva Chinei și Indiei, care sunt printre cei mai importanți clienți de petrol ai Rusiei. Zelenski a mai spus că Rusia a intensificat „teroarea aeriană” asupra orașelor și comunităților ucrainene, vizând în special infrastructura energetică. În ultima săptămână, atacurile rusești au inclus peste 3.100 de drone, 92 de rachete și aproximativ 1.360 de bombe cu planare.