După impozitul pe casă și pe mașină, autoritățile propun acum ca și animalele de companie să fie taxate. În Italia, provincia Bolzano ia în calcul impunerea unei taxe pentru proprietarii de câini.

Ideea a apărut după ce autoritățile au renunțat la un proiect prin care doreau să identifice, prin teste ADN, stăpânii care nu curăță excrementele animalelor. Sistemul s-a dovedit dificil de aplicat și costisitor, astfel că soluția aleasă a fost introducerea unei taxe generale pentru toți proprietarii de câini.

Conform propunerii înaintate de consilierul Luis Walcher, fiecare rezident care deține un câine ar urma să plătească o taxă anuală de 100 de euro. În plus, a fost propusă o măsură controversată: o taxă turistică pentru câini, de 1,50 euro pe zi, aplicată vizitatorilor care sosesc în zonă împreună cu animalele lor.

Câinii ale căror date ADN sunt deja înregistrate în baza de date a autorităților ar fi exceptați de la plată timp de doi ani. Banii colectați din această taxă ar urma să fie direcționați către curățarea străzilor și amenajarea de parcuri speciale pentru animale.

Dacă proiectul va fi aprobat, taxa pe animale din Bolzano ar putea intra în vigoare anul viitor. Italienii au mai plătit o taxă similară în trecut, însă aceasta a fost eliminată acum 16 ani.

În Danemarca, autoritățile analizează o taxă pe emisiile poluante ale animalelor de fermă, conform Bloomberg. Aceasta va fi aplicată fermierilor începând din 2030, calculată pentru fiecare tonă de dioxid de carbon emisă de vaci și porci. Guvernul danez investește deja în tehnologii care să reducă emisiile, precum aditivi pentru hrana animalelor sau alternative la pesticide, ceea ce va diminua suma datorată prin această taxă.

De asemenea, în 2022 a fost propusă o taxă pe animale și în Noua Zeelandă, însă planul a fost abandonat după protestele fermierilor. În ambele cazuri, taxa pe animale reprezintă un instrument fiscal controversat, vizând fie animalele de companie, fie animalele de fermă.