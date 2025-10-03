Compania Judeţeană Apa Serv, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, este singura societate de profil din România care nu percepe taxe pentru apele pluviale.

Informația a fost confirmată vineri de directorul instituţiei, Vlad Angheluţă, care a explicat că, spre deosebire de ceilalţi operatori din ţară, Apa Serv nu facturează precipitaţiile colectate lunar către persoane juridice sau instituţii publice.

El a menţionat că, în mod normal, toţi operatorii cuantifică volumele de apă pluvială şi le facturează către asociaţii de proprietari, instituţii publice sau alte persoane juridice.

„Suntem singura companie din ţară care nu facturăm apa de ploaie. Toate precipitaţiile dintr-o lună se cuantifică într-o formulă pe care toţi operatorii o facturează persoanelor juridice. Asta înseamnă: asociaţii de proprietari, instituţii publice, domeniul public, persoane juridice”, a explicat Vlad Angheluţă.

Din această cauză, a spus Angheluţă, tariful total pentru apă şi canalizare în judeţul Neamţ apare ca fiind cel mai ridicat la nivel naţional. Directorul a explicat că Autoritatea Naţională pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) nu a inclus în calculele sale şi tarifele pentru apele pluviale.

Oficialul a subliniat că, dacă acest element ar fi fost luat în considerare, Neamţ nu s-ar mai fi situat pe primul loc.

„Dacă s-ar pune în clasamentul ANRSC şi apa pluvială, noi nu am mai fi pe primul loc ca tarife, ci am fi undeva pe locul 10”, a precizat directorul Apa Serv Neamț.

Oficialul Apa Serv a precizat că, începând cu anul viitor, compania va fi obligată prin lege să preia reţelele de ape pluviale ale primăriilor şi să factureze serviciile aferente către acestea.

Vlad Angheluţă a subliniat că modificările legislative adoptate anul trecut impun unităţilor administrativ-teritoriale din aria de operare să transfere infrastructura către operator, ceea ce va duce la facturarea directă a primăriilor.

El a atras atenţia că în lunile cu precipitaţii abundente aceste sume pot influenţa considerabil veniturile, putând reprezenta între 10% şi 20% din cifra de afaceri.

„Deocamdată, noi nu facturăm apa meteorică. Urmează să facem un plan pe baza unei schimbări legislative de anul trecut prin care toate UAT-urile unde operăm sunt obligate să predea reţelele de apă pluvială către operator. Asta înseamnă că vom prelua reţelele şi, în primă fază, vom factura primăria. Influenţa acestor sume este câteodată foarte mare în lunile ploioase. Veniturile din apa pluvială variază între 10% şi 20% din cifra de afaceri a operatorului”, a mai explicat Vlad Angheluță pentru Agerpres.

În prezent, tariful în judeţul Neamţ pentru un metru cub de apă este de 8,82 lei fără TVA, iar pentru canalizare de 9,78 lei fără TVA.

Cumulat, acestea duc la cel mai mare tarif din ţară, fără a include însă taxarea apelor pluviale. Nivelul actual al canalizării a crescut după ce municipiul Roman a renunţat la serviciile Apa Serv şi a contractat compania Apa Vital Iaşi, care practică tarife mai mari cu circa 50%.