Dezbaterile privind „taxa pe apa de ploaie” au fost relansate după apariția unor opinii potrivit cărora nu ar exista o bază legală pentru facturarea acestui serviciu. ANRSC a transmis clarificări detaliate pentru a explica modul în care este reglementată și calculată această obligație. Conform legislației în vigoare, serviciul de canalizare cuprinde și activitatea de colectare și evacuare a apelor pluviale.

Potrivit ANRSC, tariful pentru serviciul de canalizare se stabilește în funcție de costurile totale ale activităților implicate. Aceste costuri se raportează la cantitatea de apă uzată procesată, iar în această categorie intră și apa meteorică. Din acest motiv, facturarea apei pluviale se face la același tarif aplicat apelor menajere.

Legea nr. 241/2006 definește serviciul de alimentare cu apă și canalizare ca ansamblul activităților de interes public și economic prin care se asigură distribuția apei potabile și evacuarea apelor uzate.

Textul legislativ menționează explicit că serviciul include colectarea și evacuarea apelor meteorice din intravilanul localităților. Astfel, activitatea de evacuare a apelor pluviale este distinctă, dar integrată în serviciul de canalizare.

Tot legislația prevede că toate persoanele fizice și juridice dintr-o unitate administrativ-teritorială trebuie să suporte contravaloarea acestui serviciu. Plata este realizată prin facturi emise de operatorii locali de apă și canalizare, iar cheltuielile de operare sunt astfel acoperite.

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 stabilește criteriile după care se finanțează cheltuielile curente de funcționare. Acestea se bazează pe principii economice și comerciale, prin tarife și prețuri achitate de utilizatori sau, în unele cazuri, prin alocații de la bugetele locale.

Printre regulile fundamentale se află autonomia financiară a operatorului, rentabilitatea activității și recuperarea integrală a costurilor.

Autoritățile administrației publice locale au obligația de a încheia contracte cu operatorii pentru colectarea și epurarea apelor pluviale.

Aceste contracte se aplică pentru domeniul public și privat al localităților. În cazul imobilelor de tip condominiu, legislația prevede includerea unor clauze referitoare la modul de determinare și plată a cantităților de apă uzată și meteorică.

În același sens, convențiile individuale semnate cu locatarii trebuie să conțină prevederi privind calculul și plata pentru apa meteorică. ANRSC precizează că aceste obligații contractuale sunt în conformitate cu legea și cu reglementările adoptate de instituție.

„Potrivit art. 43 alin. (1) și (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate și, după caz, din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii: a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului; b) asigurarea rentabilității și eficienței economice; c) asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general; d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor fumizarii/prestării serviciilor. Potrivit dispozițiilor art. 15 alin. (1) lit. j) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, autoritățile administrației publice locale au obligația sá încheie cu operatorul un contract pentru colectarea, canalizarea și epurarea apelor pluviale de pe domeniul public și privat al localității. De asemenea, dispozițiile art. 31 alin. (9) și (12) din Legea nr. 241/2006 stabilesc următoarele: (9) Contractul individual de furnizare/prestare a serviciului care se încheie cu utilizatorii din imobilele de tip condominiu se elaborează de către operator, prin corelarea obligațiilor prevăzute la alin. (7) și (8) pe structura contractului-cadru aprobat de A.N.R.S.C. Contractul va cuprinde și clauze referitoare la modalitatea de determinare și plată a cantităților de ape uzate și meteorice, după caz. (12) Convențiile individuale vor cuprinde și clauze referitoare la modalitatea de determinare și plată, în condominiu, a cantităților de ape uzate și meteorice, după caz”, spune legea.

Conform Regulamentului-cadru aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 88/2007, autoritățile locale pot alege între două metode de determinare a cantităților de apă meteorică.

Prima variantă este regula generală, prin care se folosește cantitatea de apă meteorică transmisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru luna anterioară. Aceasta se înmulțește cu suprafețele declarate de utilizatori și cu coeficienții de scurgere stabiliți prin standardele tehnice.

Cea de-a doua metodă constă în norme locale sau formule analitice aprobate de autoritățile publice. Acestea sunt incluse în regulamentul serviciului și se aplică la nivel local. Ambele variante sunt recunoscute și reglementate prin legislația națională, ceea ce oferă operatorilor o bază clară pentru calculul facturilor.

„Art. 215 din Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007, respectiv: 1. Regula generală, specificată la alin. (1) al acestui articol, prin înmulțirea cantității specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite, declarate de fiecare utilizator și cu coeficienții de scurgere recomandați de SR 1846-1: 2006. 2. Norme locale specifice sau formule de calcul analitic, conform prevederilor alin. (2), aprobate de autoritățile administrației publice locale și evidențiate în regulamentul serviciului”.

Contractul-cadru de furnizare a serviciului, aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 90/2007, prevede aceleași reguli pentru stabilirea cantității de apă meteorică. Se menționează explicit că volumul de apă meteorică preluat în rețeaua de canalizare se determină folosind datele meteorologice oficiale și suprafețele declarate de fiecare utilizator.

„Capitolul V: „Stabilirea cantității de apă furnizată și a celei evacuate în rețeaua de canalizare”, Art. 11, aliniat 3: Stabilirea cantității de apă meteorică preluată în rețeaua de canalizare se determine prin înmulțirea cantității specifice de apă meteorică comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite, declarate de fiecare utilizator, și cu coeficienții de scurgere recomandați”.

ANRSC subliniază că întreaga procedură este reglementată de peste 20 de ani, prin legi și ordine emise la nivel național.

Serviciul de canalizare, inclusiv componenta de colectare a apelor pluviale, este prevăzut în legislația primară și secundară. Raporturile dintre operatori și utilizatori sunt reglementate prin contracte bazate pe modelul aprobat de instituție.

Aplicarea acestor tarife nu este o practică izolată, ci se aliniază la standardele europene. În majoritatea statelor membre, apa pluvială este tratată ca parte a serviciului de canalizare, fiind facturată în mod similar cu apele uzate. Clarificările oferite arată că serviciul este legal, iar tariful aferent este justificat de costurile reale de operare.