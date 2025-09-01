În forma finală a proiectului, Guvernul a menținut scutirea de impozit pentru categoriile vulnerabile cu recunoaștere istorică: veteranii de război și văduvele acestora, persoanele persecutate politic, etnic sau rasial, deportații și prizonierii.

Aceștia vor continua să fie scutiți de la plata impozitului pe locuința de domiciliu, terenul aferent și un mijloc de transport aflat în proprietate sau coproprietate.

De asemenea, s-a renunțat la eliminarea facilităților pentru entitățile de economie socială, acestea urmând să beneficieze în continuare de prevederile fiscale existente.

O măsură cu impact direct asupra persoanelor fizice cu bunuri de mare valoare este majorarea cotei suplimentare de impozitare. Nivelul acesteia crește de la 0,3% la 0,9%, aplicat astfel:

pentru clădirile rezidențiale, se aplică asupra diferenței dintre valoarea impozabilă și plafonul de 2.500.000 lei;

pentru autoturisme, cota se aplică asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei.

Această modificare triplează sarcina fiscală pentru segmentul considerat „de lux”.

Pentru a sprijini tranziția către transport sustenabil, Guvernul a decis reducerea impozitului pentru autovehiculele electrice. Taxa anuală scade de la 80 lei la 40 lei, măsură încadrată în reformele susținute prin PNRR, Componenta 4 – Transport sustenabil.

Un element de noutate major îl reprezintă modificarea valorii minime a capitalului social la SRL-uri. Aceasta devine dependentă de cifra de afaceri:

SRL-urile existente își păstrează capitalul social actual până la depășirea pragului de 400.000 lei;

pentru firmele care au raportat o cifră de afaceri peste acest prag, capitalul minim devine 5.000 lei;

pentru SRL-urile nou-înființate, capitalul minim va fi 500 lei.

Astfel, legislația urmărește să alinieze nivelul capitalizării la dimensiunea reală a afacerilor.

Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) va fi menținut pentru companiile care depășesc pragul de 50 milioane euro/an, în lipsa aplicării mecanismului de limitare a cheltuielilor.

Pentru firmele sub acest prag, se introduce un plafon de deductibilitate. Cheltuielile cu drepturile de proprietate intelectuală, consultanța sau serviciile de management către entități afiliate din afara României vor fi deductibile doar în limita 1% din totalul cheltuielilor. Măsura vizează reducerea externalizării artificiale a profiturilor prin rețele de companii afiliate.

Pentru a nu afecta ecosistemul de start-up-uri, mai ales în domeniile tehnologice și energetice, Guvernul a introdus derogări importante: