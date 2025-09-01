Acționarii critici susțin că procedura de numire a unui nou administrator pentru Fondul Proprietatea a fost „profund viciată”. Ei afirmă că nu au primit informații esențiale, criteriile de selecție nu au fost comunicate, iar costurile procesului nu au fost prezentate în mod transparent.

În plus, deciziile ar fi fost luate „cu ușile închise”, iar solicitările repetate de clarificări din partea investitorilor ar fi rămas fără răspuns din partea Consiliului Reprezentanților (BoN).

Potrivit grupului de acționari, recomandarea Consiliului Reprezentanților de a selecta compania Ire AIFM și consultantul său ridică semne de întrebare privind independența și alinierea la interesele reale ale acționarilor.

Ei cer o dezvăluire completă a raționamentului, costurilor implicate și a posibilelor conflicte de interese care ar putea fi ascunse în spatele acestei decizii.

Un alt punct critic vizează cheltuielile asociate procesului de selecție. Conform acuzațiilor, Consiliul Reprezentanților ar fi cheltuit de cinci ori mai mult capital decât valoarea candidatului selectat, fără să ofere detalii clare despre valoarea adăugată sau beneficiile obținute pentru Fond.

Acționarii nemulțumiți consideră că aceste practici reprezintă o utilizare abuzivă a resurselor și o încălcare a mandatului de reprezentare.

Având în vedere lipsa de transparență, cheltuielile nejustificate și pierderea încrederii acționarilor, grupul contestatar solicită demisia membrilor Consiliului Reprezentanților. În opinia lor, doar astfel poate fi restabilită credibilitatea guvernanței Fondului și încrederea investitorilor.

Aceștia atrag atenția că Fondul Proprietatea nu este doar un simplu vehicul de investiții, ci și un simbol al justiției și restituirii în România, ceea ce face ca modul în care este administrat să aibă un impact direct asupra percepției publice.

Acționarii care contestă actuala conducere invită mass-media, publicul larg și toți investitorii interesați să participe la o conferință de presă și briefing public organizat pe 4 septembrie 2025, ora 14:00, la Hotel Radisson Blu din București.

Evenimentul va fi ocazia pentru prezentarea motivelor care stau la baza solicitării de revocare a Consiliului Reprezentanților, precum și pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri.

Următoarea Adunare Generală a Acționarilor, programată pe 29 septembrie 2025, va fi decisivă pentru viitorul Fondului. Contestatarii transmit că „fiecare voce și fiecare vot contează” în stabilirea direcției de guvernanță.