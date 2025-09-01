Procesul de selecție al administratorului, contestat ca fiind lipsit de transparență
Conferință publică înainte de Adunarea Generală din 29 septembrie
Acționarii care contestă actuala conducere invită mass-media, publicul larg și toți investitorii interesați să participe la o conferință de presă și briefing public organizat pe 4 septembrie 2025, ora 14:00, la Hotel Radisson Blu din București.
Evenimentul va fi ocazia pentru prezentarea motivelor care stau la baza solicitării de revocare a Consiliului Reprezentanților, precum și pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri.
Următoarea Adunare Generală a Acționarilor, programată pe 29 septembrie 2025, va fi decisivă pentru viitorul Fondului. Contestatarii transmit că „fiecare voce și fiecare vot contează” în stabilirea direcției de guvernanță.
„Respingem procesul de selecție a candidaților.
Procedura de numire a unui nou administrator a fost profund viciată: acționarilor nu li s-au comunicat informații esențiale, criteriile și costurile nu au fost dezvăluite transparent, iar deciziile s-au luat cu ușile închise. Solicitările repetate de clarificări din partea acționarilor au rămas fără răspuns din partea Consiliului Reprezentanților (BoN).
Contestăm rezultatul acestui proces defectuos.
Alegerea preferată de Consiliul Reprezentanților — Ire AIFM și consultantul lor — ridică serioase semne de întrebare privind transparența, independența și alinierea la interesele acționarilor. Acționarii merită o dezvăluire completă a raționamentului, costurilor și posibilelor conflicte de interese din spatele acestei recomandări.
Respingem conduita Consiliului Reprezentanților.
CR și-a ignorat obligația de a raporta acționarilor, și-a depășit mandatul și a încălcat răspunderea — înșelând astfel încrederea investitorilor pe care îi reprezintă.
Utilizarea abuzivă a resurselor acționarilor.
CR a cheltuit de peste cinci ori capitalul candidatului selectat doar pe procesul de selecție, fără nicio transparență asupra valorii obținute în schimb.
Cerem demisia BoN.
Având în vedere eșecurile repetate, utilizarea abuzivă a resurselor și încălcările de mandat, CR și-a pierdut credibilitatea. Pentru ca încrederea să fie restabilită, membrii săi trebuie să își dea demisia.
De ce contează
Fondul Proprietatea nu este doar un fond de investiții — este un simbol al justiției, restituirii și guvernanței responsabile în România. Această moștenire este acum în pericol. Fiecare acționar și fiecare român care prețuiește transparența are un interes direct în modul în care este administrat acest Fond.
Invitație publică
Invităm toți acționarii interesați, membrii publicului și reprezentanții mass-media să participe la conferința noastră de presă și la briefingul public:
4 septembrie 2025, ora 14:00
Hotel Radisson Blu, Atlas 2, Calea Victoriei 63-81, Sector 1, București
La acest eveniment, acționarii vor prezenta motivele care susțin solicitarea lor pentru revocarea Consiliului Reprezentanților, vor răspunde la întrebări și vor explica de ce o asumare a răspunderii la Fondul Proprietatea este necesară de urgență.
Adunarea Generală a Acționarilor din 29 septembrie va fi decisivă pentru viitorul Fondului. Fiecare voce și fiecare vot contează”, se arată într-un comunicat.