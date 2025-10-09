În momentul de față, clienții Oberbank care au investit în produse de fond până la 31 decembrie 2017 pot solicita restituirea sumelor reținute nejustificat. Procedura se face printr-o acțiune colectivă inițiată de organizația austriacă pentru protecția consumatorilor VKI (Verein für Konsumenteninformation). Înscrierea este gratuită și se poate realiza online pe site-ul organizației, însă termenul limită este 15 decembrie 2025. Fără înscriere, dreptul la restituire se pierde.

Cazul Oberbank face parte dintr-un demers mai amplu al VKI. Organizația a obținut acorduri similare cu alte două bănci în primăvara acestui an și continuă să facă presiuni asupra întregului sector financiar pentru a restitui clienților comisioanele ascunse.

VKI susține că lipsa de transparență în cazul acestor plăți afectează întreaga industrie bancară.

În urma acordului cu Oberbank, instituția va fi obligată să facă o ofertă individuală de rambursare pentru fiecare client care se înscrie. Acest demers oferă clienților o cale simplă și rapidă de a-și recupera banii.

Stefan Schreiner, expert în dreptul consumatorilor la VKI, a subliniat că „echitatea trebuie restabilită”, iar acordul cu Oberbank este un pas important în acest demers. Specialistul subliniază că alte bănci ar trebui să urmeze exemplul respectiv.

„Echitatea trebuie restabilită. Acordul cu Oberbank este un pas important, care le oferă clienților o cale simplă și rapidă de a-și recupera banii. Sperăm ca și alte bănci să urmeze acest exemplu”, a declarat Stefan Schreiner, conform informațiilor publicate de 5 Minuten.

Asociația pentru Informarea Consumatorilor (VKI) este o organizație austriacă non-profit pentru protecția consumatorilor, care furnizează informații independente consumatorilor și le reprezintă interesele. Principalele sale sarcini includ testarea independentă a produselor și serviciilor, informarea publicului cu privire la drepturile consumatorilor și sprijinirea aplicării acestora, printre altele prin publicarea revistei pentru consumatori „Konsument”.

Oberbank este o bancă regională austriacă cu sediul în Linz, Austria. Aceasta face parte din 3-Banken-Gruppe, alături de BKS Bank AG și Bank für Tirol und Vorarlberg AG (BTV). Oberbank oferă servicii bancare prin aplicații mobile și internet banking, inclusiv plățile cu smartphone-ul, managementul conturilor și autorizarea tranzacțiilor.