În Austria, tot mai mulți deponenți ai băncilor se află în postura de a-și recupera sume importante plătite în trecut sub forma unor taxe considerate ilegale.

Este vorba despre comisioanele de procesare aplicate pentru credite, considerate abuzive încă din 2013 de către Înalta Curte de Justiție (OGH).

Potrivit experților, sumele ce pot fi revendicate ajung la câteva mii de euro, la care se adaugă dobânzile calculate pe întreaga perioadă a contractului, iar dreptul la despăgubiri poate acoperi chiar și 30 de ani în urmă, în funcție de circumstanțele fiecărui caz.

Aceste taxe erau incluse în contractele de credit, fie de consum, fie ipotecare, fără o justificare transparentă.

În practică, valoarea lor putea urca până la 3% din împrumutul acordat. Astfel, un credit de 100.000 de euro putea genera comisioane de aproximativ 3.000 de euro, cărora li se adăugau dobânzi de până la 4% anual.

Pentru cei interesați de recuperarea acestor sume, specialiștii recomandă:

verificarea atentă a contractelor de credit pentru identificarea taxelor de procesare;

depunerea unei cereri oficiale de restituire către instituția bancară;

în cazul unui refuz sau al lipsei unui răspuns, solicitarea asistenței juridice.

Diverse organizații, precum Arbeiterkammer (AK) sau VSV (Asociația pentru Protecția Consumatorilor), precum și platforme specializate online (ex. bankgebuehren-zurueck.at) oferă consiliere gratuită și, în anumite cazuri, preiau complet procedura de recuperare a sumelor, transmite site-ul Finanz.at.

Deși legea a stabilit clar caracterul abuziv al acestor taxe, băncile întârzie adesea rambursarea. În paralel, există discuții privind posibile modificări legislative care ar putea limita drepturile clienților. Din acest motiv, specialiștii recomandă acțiune imediată pentru toți cei care au contracte de credit din anii ’90 până în prezent.

Pentru mulți austrieci, recuperarea acestor sume reprezintă o oportunitate reală de relaxare financiară, mai ales într-un context economic tensionat.