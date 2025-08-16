Cele mai frumoase sate din lume care merită adăugate pe lista destinațiilor de vacanță. Wanderluststorytellers a întocmit o listă cu locuri fermecătoare, majoritatea sate din Europa, care au ceva special. Și pe care ar trebui să le vedeți măcar o dată în viață.

Unul dintre cele mai frumoase sate din lume, Hallstatt se cuibărește între un lac alpin curat și munți falnici în regiunea Salzkammergut din Austria. Arhitectura sa distinctivă din secolul al XVI-lea se remarcă în casele în culori pastelate care se reflectă perfect în apele cristaline. Celebrul skywalk al satului oferă panorame uluitoare ale acestui sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Manarola, unul dintre satele emblematice din Cinque Terre, se întrezărește de pe coasta accidentată a Liguriei, ca un șir de case vibrante. Vizitatorii se pot plimba prin podgorii terasate și alei de piatră care dezvăluie priveliști uimitoare.

Printre satele pitorești ale Greciei, Oia este unul dintre cele mai fascinante locuri din Europa.

Arhitectura sa emblematică, cu case văruite în alb și bisericile cu cupolă albastră, creează o imagine uimitoare. Casele rupestre sculptate în rocă vulcanică oferă priveliști de neuitat ale apusului de soare, în timp ce aleile înguste de marmură duc la galerii de artă și cafenele fermecătoare.

Considerat unul din cele mai frumoase sate din Europa, Reine se mândrește cu o poziție spectaculoasă în arhipelagul Lofoten din Norvegia. Cabanele roșii ale pescarilor se reflectă în apele cristaline ale fiordurilor. Vârfurile zimțate creează un fundal dramatic, în timp ce aurora boreală dansează deasupra acestui paradis arctic în timpul iernii.

Unul dintre cele mai frumoase sate ale Japoniei, Shirakawa-go atrage vizitatorii cu fermele sale tradiționale gassho-zukuri. Aceste case cu acoperișuri abrupte sunt proiectate să reziste la zăpadă abundentă.

Clasat printre cele mai frumoase sate din Elveția, Wengen este un loc uimitor, fără mașini, din Alpii Bernezi.

Unul dintre cele mai frumoase sate din lume, Burano este considerat un paradis al artiștilor din laguna venețiană. Casele în culorile curcubeului urmează scheme de culori vechi de un secol, care se reflectă în apele canalului. Tradiția insulei, de fabricare manuală a dantelăriei, se adaugă farmecului său cultural.

În acest străvechi sat chinezesc, casele cu pereți albi și plăci negre uimitoare se oglindesc perfect în iconicul Moon Pond. Hoinăriți printre pâraie și poduri pentru a afla de ce acest sat intrat în patrimoniul UNESCO a inspirat artiștii și realizatorii de film din China.

Această bijuterie medievală din inima Alsaciei arată ca dintr-un basm, cu casele sale colorate care mărginesc străzile pietruite. Plimbați-vă printre zidurile satelor vechi de secole pentru a explora cramele fermecătoare și a degusta unele dintre cele mai bune vinuri din Franța.

Cocoțate pe un munte cu vedere la coasta de nord-est a Taiwanului, străzile din Jiufen prind viață la amurg, când felinarele roșii încep să-și arate strălucirea. Urcați pe treptele de piatră ale satului pentru a descoperi de ce acesta a inspirat celebrul film de animație „Spirited Away”.

Bijuteria coroanei Cinque Terre, Vernazza se întinde în jurul unui port natural în care bărcile de pescuit, în diverse culori, se întind pe sub turnurile medievale.

Amplasat la poalele muntelui Matterhorn, acest sat alpin fără mașini oferă unele dintre cele mai frumoase peisaje montane din Elveția. Acest sat își păstrează caracterul tradițional alpin prin cabanele din lemn și trăsurile trase de cai.

Acest mic sat de pe deal din provincia Jiangxi este cunoscut pentru clădirile din lemn construite pe versantul muntelui. Localnicii își usucă culturile pe acoperișurile tradiționale cu țiglă neagră, creând un model impresionant de culori care se schimbă cu anotimpurile.

Ascuns în cel mai adânc fiord din Norvegia, acest sat mic cu doar 100 de oameni păstrează, de secole, tradițiile norvegiane. Vizitați biserica din doage – cea mai mică din Europa de Nord – și gustați faimoasa brânză de capră. Cele mai multe dintre bisericile cu doage erau foarte simple, cu motive creștine, în timp ce unele prezintă un design elaborat și sculpturi complexe inspirate din moștenirea vikingă. Acestea au fost ridicate pe pământ sacru nordic.

Votat drept unul dintre satele preferate ale Franței, Saint-Cirq-Lapopie stă agățat de o stâncă de 300 de metri deasupra râului Lot. Explorați străzile medievale între casele cu cherestea și fațadele gotice pentru a descoperi de ce artiștii au fost atrași, de secole, de acest sat.

Considerate unele dintre cele mai frumoase locuri din Marea Britanie, satele de culoarea mierii din Cotswolds scot în evidență tot ce este mai bun din peisajul rural englezesc. Vizitați Arlington Row din Bibury, unde căsuțele medievale ale țesătorilor mărginesc râul Coln.

Este un sat frumos, bine conservat, de-a lungul străvechii rute comerciale Nakasendo. Plimbați-vă pe sub casele din lemn, cu ferestrele lor distinctive, pentru a experimenta o imagine a vechii Japonii.

Cel mai sudic sat din Cinque Terre se remarcă prin casele sale strălucitoare, de culoarea curcubeului, construite chiar pe stâncă. Plimbați-vă de-a lungul celebrei Via dell’Amore până la Manarola sau priviți apusul din portul de agrement.

Una dintre bijuteriile ascunse ale Toscanei, Pienza se află în Val d’Orcia, în mijlocul dealurilor ondulate, decorate cu chiparoși.

Înălțat deasupra câmpurilor de lavandă din Provence, acest sat cu case din piatră aurie este perfect pentru o imagine de carte poștală. Vizitați-l vara, când platourile din jur prind culoare de la câmpurile de lavandă înflorite.

Această capodopera medievală se ridică pe un golf de pe coasta Normandiei. Cronometrați-vă vizita cu mareele care transformă în mod surprinzător peisajul, de două ori pe zi.