Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR): Impozitul de 16% pe dividende din 2026 va descuraja firmele să facă profit

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), a declarat că, deși există multă îngrijorare din cauza zvonurilor care circulă în spațiul public, realitatea economică este pozitivă. Potrivit datelor disponibile la 1 august, numărul agenților economici care și-au depus bilanțul la Fisc a crescut cu aproximativ 51.000 față de anul precedent, ajungând la 917.881, comparativ cu 866.601 cu un an înainte.

De asemenea, cifra de afaceri a înregistrat o creștere semnificativă, de la 490 miliarde de euro la 527,89 miliarde de euro. Profitul a crescut mai puțin, rămânând într-o marjă de puțin peste 10%, cu un profit brut de 53,28 miliarde de euro. Daraban a explicat că această creștere modestă a profitului se datorează și perspectivei introducerii unui impozit de 16% pe dividende, care, în opinia sa, ar putea descuraja firmele să genereze profit suplimentar, mai ales după ce au plătit deja impozitul pe profit și contribuțiile pentru angajați.