Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR): Impozitul de 16% pe dividende din 2026 va descuraja firmele să facă profit
Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), a declarat că, deși există multă îngrijorare din cauza zvonurilor care circulă în spațiul public, realitatea economică este pozitivă. Potrivit datelor disponibile la 1 august, numărul agenților economici care și-au depus bilanțul la Fisc a crescut cu aproximativ 51.000 față de anul precedent, ajungând la 917.881, comparativ cu 866.601 cu un an înainte.
De asemenea, cifra de afaceri a înregistrat o creștere semnificativă, de la 490 miliarde de euro la 527,89 miliarde de euro. Profitul a crescut mai puțin, rămânând într-o marjă de puțin peste 10%, cu un profit brut de 53,28 miliarde de euro. Daraban a explicat că această creștere modestă a profitului se datorează și perspectivei introducerii unui impozit de 16% pe dividende, care, în opinia sa, ar putea descuraja firmele să genereze profit suplimentar, mai ales după ce au plătit deja impozitul pe profit și contribuțiile pentru angajați.
”Îngrijorare există, pentru că sunt foarte multe zvonuri care sunt rostogolite în spațiul public, dar din punct de vedere al rezultatelor economice nu pot să spun că mergem prost, cifrele și realitatea prevalează în fața zvonurilor. Noi avem ultima situație la 1 august care ne arată că au fost în jur de 51.000 de agenți economici în plus care au depus bilanțul la fisc, în speță 917 881, față de 866 601 cu un an înainte.
Și cifra de afaceri a crescut de la 490 miliarde de euro la 527,89 miliarde de euro, iată o creștere semnificativă, este o creștere mai mică, poate foarte mică la profit, dar rămânem tot într-o marjă a profitului de puțin peste 10%, au fost 53,28 miliarde de euro profit brut, dar eu dau vina pe faptul că n-a crescut și profitul semnificativ și pe această amenințare care se întrevede la orizont cu cei 16% impozit pe dividende, pentru că rezultatul acesta va fi: o creștere a dividendelor va descuraja firmele să facă profit… Te descurajează impozit 16% pe dividende, după ce ai mai plătit și 16% impozit pe profit, după ce ai plătit și munca la salariați o sumă considerabilă”, a declarat pentru FoodBiz Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR).