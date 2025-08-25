Într-un videoclip publicat pe Facebook, expertul contabil Mariana Gavrău a explicat unui internaut ce se întâmplă în cazul în care o persoană, care plătește impozitul de zece procente pentru dividende, nu reușește să le ridice.

Expertul contabil a precizat că se achită impozitul pentru ele până la data de 25 ianuarie 2026, iar dividendele se ridică atunci când se va putea.

„Dacă distribuiți dividende în anul 2025 dar nu reușiți să le și ridicați, se achită impozitul pe dividende până în 25 ianuarie 2026 urmând să le ridicați atunci când se va putea”, spune Mariana Gavrău, expert contabil.





Dividendele reprezintă partea din câștigul unei societăți pe acțiuni (S.A.) care revine fiecărui acționar, proporțional cu numărul de acțiuni deținute, la sfârșitul exercițiului financiar.

Ele pot fi acordate în două moduri principale:

Dividende în numerar – banii sunt transferați direct în contul acționarului. Dividende în acțiuni – în loc de bani, compania emite acțiuni suplimentare, crescând astfel deținerea acționarului. Chiar dacă nu se primesc bani, profitul companiei este tot împărțit sub formă de acțiuni noi.

Decizia asupra sumei care va fi distribuită ca dividende este luată de Adunarea Generală a Acționarilor. După stabilirea sumei totale, aceasta se împarte la numărul total de acțiuni, rezultând dividendul pe acțiune.

Pentru fiecare acționar, calculul este simplu:

Dividendele de încasat = Dividendul pe acțiune × Numărul de acțiuni deținute

Astfel, cu cât deții mai multe acțiuni, cu atât profitul tău sub formă de dividende va fi mai mare.