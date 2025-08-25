Lidl ajută economia României: 2,31 miliarde de euro în 2024
În 2024, Lidl a adus 2,31 miliarde de euro în economia României și a creat sau susținut 90.000 de locuri de muncă. Retailerul a investit 160 de milioane de euro, adică aproape 3% din toate investițiile străine făcute în România anul trecut. Aceste date vin dintr-un raport despre impactul Lidl în România, realizat de KPMG.
Lidl în România în 2024
- Lidl a adus 2,31 miliarde de euro în economie, adică 0,65% din PIB-ul României.
- Fiecare angajat Lidl ajută indirect la menținerea a circa 6 alte locuri de muncă, ceea ce în total susține aproape 90.000 de locuri de muncă în România (peste 1,6% din totalul angajaților).
- Compania a investit 160 de milioane de euro, aproape 3% din toate investițiile străine directe din țară.
- Lidl a plătit taxe și impozite de 765 milioane de euro, echivalentul a 0,24% din VAB-ul României.
- A colaborat cu peste 450 de producători locali și, în total, cu peste 2.200 de furnizori de produse și servicii, cheltuind peste 2,16 miliarde de euro cu ei.
- Furnizorii locali au exportat prin Lidl România produse de circa 60 de milioane de euro în țări ca Germania, Polonia, Ungaria, Serbia, Cehia, Slovacia, Cipru și Bulgaria.
„Cu fiecare an, Lidl își consolidează angajamentul de a investi în România. De la intrarea noastră pe piață și până la finalul anului 2024, am investit în România aproximativ 2,6 miliarde de euro. Este o investiție cu un impact economic major, echivalentă cu peste 4,5 milioane de salarii minime nete pe economie (actuale). Totodată, și contribuția noastră în dezvoltarea societății civile este una de impact.
De la intrarea noastră pe piață, am donat aproximativ 48 milioane euro, către programe pe termen lung realizate de ONG-uri, care au impact pozitiv și răspund la cele mai urgente nevoi ale societății românești: sănătate, educație, protejarea mediului și dezvoltarea comunităților.
Noi rămânem consecvenți și vom investi în continuare în România cu acceași eficiență, randament și competitivitate, așa cum facem de când am intrat pe piață, contribuind semnificativ la economia națională, impact care nu se măsoară doar în cifre, ci în comunități mai prospere”, a declarat Jose Alberto Chueca Val, CEO Lidl România.
Lidl, printre cele mai mari companii din România în 2024
În 2024, Lidl a avut vânzări de peste 24,6 miliarde de lei (aproximativ 4,9 miliarde de euro), cu 9% mai mult decât în anul precedent. Astfel, rămâne cea mai mare companie din retailul alimentar din România după cifra de afaceri.