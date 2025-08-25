În 2024, Lidl a adus 2,31 miliarde de euro în economia României și a creat sau susținut 90.000 de locuri de muncă. Retailerul a investit 160 de milioane de euro, adică aproape 3% din toate investițiile străine făcute în România anul trecut. Aceste date vin dintr-un raport despre impactul Lidl în România, realizat de KPMG.

„Cu fiecare an, Lidl își consolidează angajamentul de a investi în România. De la intrarea noastră pe piață și până la finalul anului 2024, am investit în România aproximativ 2,6 miliarde de euro. Este o investiție cu un impact economic major, echivalentă cu peste 4,5 milioane de salarii minime nete pe economie (actuale). Totodată, și contribuția noastră în dezvoltarea societății civile este una de impact.

De la intrarea noastră pe piață, am donat aproximativ 48 milioane euro, către programe pe termen lung realizate de ONG-uri, care au impact pozitiv și răspund la cele mai urgente nevoi ale societății românești: sănătate, educație, protejarea mediului și dezvoltarea comunităților.

Noi rămânem consecvenți și vom investi în continuare în România cu acceași eficiență, randament și competitivitate, așa cum facem de când am intrat pe piață, contribuind semnificativ la economia națională, impact care nu se măsoară doar în cifre, ci în comunități mai prospere”, a declarat Jose Alberto Chueca Val, CEO Lidl România.