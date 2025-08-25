Guvernul a aprobat ordonanța joia trecută. Ea prevede bani suplimentari pentru continuarea lucrărilor de închidere, securizare și ecologizare a minelor de huilă Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan, care nu mai sunt profitabile. Totodată, România trebuie să respecte angajamentele asumate față de Comisia Europeană prin planul de închidere a minelor 2023–2032.

Senatul s-a adunat luni, într-o ședință specială, pentru a discuta Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 42/2025 . Aceasta completează o ordonanță mai veche și modifică anumite reguli fiscale și administrative. Până pe 3 septembrie pot fi depuse amendamente la acest document, care acum este analizat de comisiile de specialitate.

Comisia Europeană a aprobat, anul trecut, în temeiul normelor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat, o măsură a statului român în valoare de 790 de milioane de euro pentru acoperirea costurilor excepționale generate de închiderea a patru mine de cărbune necompetitive din Valea Jiului (Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan).

România a notificat Comisiei Europene o măsură în valoare de 790 de milioane de euro privind acordarea unui ajutor pentru a acoperi costurile excepționale generate de închiderea a patru mine de cărbune necompetitive (Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan). Această măsură va ajuta România să elimine treptat producția de cărbune până în 2032, în conformitate cu angajamentul obligatoriu asumat în planul național de redresare și reziliență și în planul teritorial pentru o tranziție justă. Beneficiarul va fi Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A., care gestionează cele patru mine și centrala electrică Paroșeni, cu scopul de a închide activitatea minieră.

Măsurile acoperă (i) costurile sociale pentru lucrătorii care și-au pierdut sau își vor pierde locurile de muncă din cauza închiderii minelor și (ii) costurile legate de lucrările de siguranță și reabilitare necesare pentru închiderea celor patru mine, în special cele privind măsurile necesare pentru securizarea puțurilor de mină, repararea daunelor cauzate de minerit asupra mediului și recultivarea terenurilor după închiderea celor patru mine. Acest ajutor acoperă costurile eligibile suportate în perioada 1 octombrie 2023-31 decembrie 2032.

Autoritățile române s-au angajat să numească un consultant independent care va monitoriza extracția cărbunelui pentru a se asigura că aceasta se limitează strict la ceea ce este necesar pentru siguranța publică, de exemplu pentru a evita autoaprinderea, și care va furniza rapoarte anuale în acest sens.

Comisia Europeană a evaluat măsura în temeiul normelor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat, în special articolul 4 din Decizia 2010/787/UE a Consiliului privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive (denumită în continuare „decizia Consiliului”). Comisia Europeană a constatat că măsura este compatibilă cu piața internă deoarece ajutorul nu depășește costurile excepționale, acestea nefiind legate de producția curentă, care decurg din închiderea organizată și irevocabilă a celor patru mine până cel târziu în 2032. Având în vedere aceste considerente, Comisia Europeană a aprobat măsura notificată de România în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.