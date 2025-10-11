Compania fintech globală Revolut, cu peste 65 de milioane de clienți la nivel mondial, a anunțat că a primit autorizația din partea Autorității de Supraveghere Financiară Columbiene (SFC) pentru înființarea entității sale bancare locale, Revolut Bank Colombia S.A.

Aceasta reprezintă prima etapă în procesul de obținere a licenței complete pentru a funcționa ca bancă autorizată, sub supravegherea autorității columbiene, și un pas important în strategia Revolut „de a deveni prima bancă globală cu adevărat”.

Autorizația permite companiei să înceapă să își stabilească infrastructura și să pregătească operațiunile în Columbia. În etapa a doua, Revolut intenționează să obțină licența de funcționare ca bancă, ceea ce ar permite lansarea operațiunilor bancare în 2026.

Produsele planificate includ conturi de economii, transferuri internaționale, transferuri instant și gratuite între clienți, carduri de credit și alte servicii financiare, dezvoltate pe baza experienței acumulate în celelalte 39 de piețe în care fintech-ul este prezent.

Compania estimează că va investi aproximativ 32 de milioane de euro pentru înființarea și dezvoltarea entității sale bancare în Columbia.

Potrivit declarațiilor CEO-ului Revolut Bank Colombia, Diego Caicedo, compania consideră că autorizarea reprezintă un progres semnificativ pentru transformarea sectorului financiar din Columbia.

El a precizat că Revolut va contribui la crearea unui ecosistem financiar național mai sigur, mai incluziv și mai avansat din punct de vedere tehnologic.

„Această autorizare reprezintă un progres important pentru transformarea sectorului financiar din Columbia. Suntem gata să colaborăm cu autoritățile locale și cu alți actori din domeniu, contribuind astfel la crearea unui ecosistem financiar național mai sigur și mai incluziv, mai avansat din punct de vedere tehnologic, în care vom face ca serviciile bancare să devină și mai ușor de folosit de către oricine”, a afirmat Diego Caicedo.

Revolut și-a extins recent prezența globală, vizând să devină una dintre cele mai utilizate aplicații financiare din fiecare piață în care activează. Compania operează deja în Uniunea Europeană, Regatul Unit, Australia, Japonia, Noua Zeelandă, Singapore, SUA și India, iar în America Latină și-a lansat operațiunile în Brazilia în 2023, planifică extinderea în Argentina și pregătește lansarea în Mexic, după obținerea licenței bancare în 2024.

Operațiunile din Columbia vor fi gestionate de sucursala locală Revolut Bank Colombia S.A., iar faza pre-operativă, specifică procesului de autorizare din Columbia, va permite companiei să finalizeze pregătirile pentru lansarea completă a serviciilor. Calendarul detaliat al produselor și oferta locală vor fi comunicate pe măsură ce se finalizează toate etapele de licențiere.