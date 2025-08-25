Călin Georgescu a criticat ferm măsurile noului executiv, susținând că acestea sunt luate fără a ține cont de impactul asupra cetățenilor. El a subliniat că nu populația trebuie să suporte consecințele unor decizii considerate eronate de către cei aflați la conducere.

Potrivit lui Georgescu, actuala clasă politică este responsabilă pentru problemele economice, însă pasează nota de plată oamenilor. Atacul său vine pe fondul tensiunilor tot mai mari privind politicile fiscale și de administrare a resurselor.

În opinia lui, executivul condus de Ilie Bolojan distruge echilibrul economic prin decizii grăbite și lipsite de consultare. Georgescu afirmă că aceste măsuri nu rezolvă crizele existente, ci le adâncesc.

De asemenea, el insistă că România are nevoie de o abordare strategică și de soluții bine fundamentate. Acesta acuză guvernanții de lipsă de viziune și de incapacitatea de a lua decizii care să protejeze nivelul de trai.

Călin Georgescu folosește un limbaj dur, numindu-i pe membrii executivului „pseudoculți” și criticând modul în care gestionează situația economică.

„Orice prim-ministru responsabil, înainte de a lua o decizie de schimbare a impozitelor și taxelor, se consultă cu mediul de afaceri românesc, cu principalii reprezentanți ai antreprenorilor români, pentru că în primul rând pot fi afectați cei mici și mijlocii. Se consultă cu experți în macroeconomie și ulterior ia decizii constructive, comunicând transparent scopul și pașii, adică invers față de cum se întâmplă astăzi”, a declarat acesta.

Georgescu consideră că guvernul actual produce un efect de domino în finanțele țării printr-o serie de decizii neinspirate. Potrivit lui, datoriile acumulate și deficitele constante aruncă România într-o situație tot mai fragilă.

„Obiectiv vorbind, este un dezastru tot ce face acest Guvern de pseudoculți. Nu este vinovat poporul român și nu are de ce să plătească, clasa politică trebuie să plătească”, a spus Georgescu.

În continuare, acesta atrage atenția asupra surselor alternative de finanțare și contestă justificările invocate de executiv.

„Deficit după deficit, împrumut după împrumut, datorie după datorie, până când finanțele României vor fi o gaură mare, spunea Eminescu. Se spune că nu au bani, și eu le spun precis acestor pseudoculți, există capital arhisuficient în afara Europei, granița lumii nu se oprește la Bruxelles”, a transmis el.

Fostul candidat susține că lipsa de dialog și de soluții reale accentuează problemele deja existente. Georgescu insistă că abordările guvernului nu fac decât să agraveze criza economică. Mesajul său este că responsabilitatea nu trebuie transferată către cetățeni, ci trebuie asumată de cei aflați la conducere.

În declarațiile sale, Georgescu subliniază că politicienii folosesc tactici de învrăjbire pentru a ascunde lipsa de rezultate.

„Suntem martori ai neputinței acestor pseudoculți de a administra o criză economică pe care tot ei au generat-o. Am fost demonizat de un aparat de propagandă, când am vorbit despre hrană, când am vorbit despre apă, când am vorbit despre energie. Asta arată astăzi rezultatul, la ce fac ei”, a spus acesta.

El indică faptul că situația economică și socială afectează toate categoriile sociale, de la pensionari la elevi și de la magistrați la militari.

„Coșul zilnic, care este un dezastru pentru oameni, salariile, pensiile, de la pensionari la elevi, de la magistrați la militari, este o umilință de neimaginat. Acest lucru, în plus de atât, ei ne învrăjbesc unii cu alții, ca să ascundă lipsa de soluții, amatorismul, vedetismul și iresponsabilitatea”, a mai precizat Georgescu.

Potrivit acestuia, lipsa unei strategii coerente face ca populația să devină ținta manipulărilor politice. El atrage atenția că neînțelegerile sociale sunt alimentate deliberat pentru a devia atenția de la eșecurile administrative. În opinia sa, soluțiile reale nu sunt prezentate, iar discursul politic este folosit pentru a acoperi lipsurile guvernamentale.