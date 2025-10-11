Începând cu 2026, Germania marchează o schimbare semnificativă în politica sa energetică: anumite sisteme de încălzire nu vor mai fi permise, iar altele vor trebui eliminate treptat până la un termen stabilit. Această măsură reprezintă un pas important în tranziția energetică a țării, orientată spre tehnologii mai eficiente și mai prietenoase cu mediul.

Autoritățile federale argumentează că această decizie răspunde unor priorități strategice: reducerea emisiilor și menținerea unui nivel ridicat de siguranță pentru cetățeni.

Pentru mulți proprietari, această decizie implică o realitate clară: va fi nevoie de înlocuirea sistemelor de încălzire. Modelele care au menținut confortul locuințelor germane de-a lungul decadelor se apropie de sfârșitul utilizării lor.

Sistemele care utilizează cărbune și cocs vor fi primele vizate: din 2026 nu vor mai putea fi instalate, iar cele deja funcționale vor trebui retrase definitiv până în 2045.

Totodată, utilizarea centralelor pe petrol și gaze în clădirile noi este restricționată încă din 2024.

Din 2026, instalarea sistemelor de încălzire va fi permisă doar dacă acestea utilizează cel puțin 65% energie regenerabilă. În plus, centralele clasice, cu funcționare constantă și vechi de peste 30 de ani, vor trebui eliminate. Cei care nu respectă aceste reguli se pot confrunta cu sancțiuni semnificative.

Noile norme vizează și utilizarea șemineelor și sobelor pe lemne. Șemineele fără închidere completă nu mai pot servi drept sursă principală de căldură, fiind permise doar sporadic, cel mult opt zile pe lună și cinci ore pe zi.

Sobe și centrale pe peleți vor fi supuse unor standarde stricte de emisii, iar combustibilii precum lemnul tratat, vopsit sau hârtia nu mai pot fi folosiți. În orașe mari, cum este Hamburg, încălzitoarele electrice directe au fost deja eliminate din clădirile noi și din blocurile de locuințe.

Autoritățile germane aplică reguli stricte pentru respectarea acestor standarde, iar nerespectarea lor poate atrage amenzi de la 5.000 până la 50.000 de euro. În același timp, guvernul oferă suport financiar celor care aleg să treacă la sisteme mai prietenoase cu mediul.

Tehnologiile de încălzire contemporane rămân accesibile și sunt promovate activ: pompe de căldură, panouri solare pentru apă caldă, centrale pe biomasă, sisteme hibride sau unități care funcționează cu hidrogen ori biogaz.

Germania urmărește ca până în 2045 să renunțe total la încălzirea pe bază de petrol și gaze naturale. Deși tranziția implică investiții inițiale, autoritățile pun la dispoziție subvenții și programe de finanțare pentru modernizarea sistemelor. Proprietarii care fac pasul acum pot reduce costurile viitoare și se pot feri de majorările anticipate ale prețurilor la energie.