BERBEC Sâmbăta aceasta ar putea să-ți dea senzația că ești la linia de start a unei curse, dar traseul nu pare să fie clar desenat. E posibil să simți un surplus de energie care ar putea să te împingă să faci mai multe decât e nevoie. Aspectele lui Uranus sugerează că ar putea apărea o surpriză, un telefon neașteptat sau o invitație spontană. Spre seară, atmosfera s-ar putea să se îndulcească, iar o ieșire cu prietenii s-ar putea transforma într-un moment memorabil.

TAUR Ziua ta s-ar putea să fie asemenea unei mese bogate la care nu știi ce să alegi mai întâi. E posibil să-ți fie greu să spui nu tentațiilor culinare sau emoționale. Totuși, proverbul „pofta vine mâncând” ar putea să capete pentru tine sensuri noi: cu cât te implici, cu atât ai mai mult de câștigat. Spre seară, o plăcintă, sau un desert rafinat s-ar putea să-ți ofere starea de mulțumire pe care o cauți.

GEMENI Ziua de sâmbătă s-ar putea să fie ca o conversație într-o cafenea plină: gălăgioasă, dar plină de savoare. Probabil vei primi mai multe invitații decât ai putea onora. Aspectele planetei Saturn sugerează că direcțiile noi spre care privești acum ar putea să-ți aducă în viitor experiențe importante. Spre seară, mintea ta ar putea să se relaxeze cu povești amuzante, lăsând planurile serioase pentru altă dată.

RAC Ziua aceasta ar putea să ți se pară că seamănă cu o casă unde se simte miros de plăcintă și unde toți se adună la povești. E posibil ca familia să aibă nevoie de tine mai mult decât de obicei, iar aspectele planetare sugerează că emoțiile ar putea să fie mai vizibile și mai ușor de împărtășit. Dacă alegi să asculți cu atenție, atmosfera s-ar putea să devină mai caldă. Spre seară, tihna unei seri liniștite ar putea să fie cea mai bună alegere.

LEU Sâmbăta aceasta ar putea să fie mai puțin despre mulțimi și mai mult despre introspecție. E posibil să descoperi că liniștea îți face mai bine decât uralele. Totuși, te poți delecta cu o delicatesă culturală: filmul „Viața este frumoasă” ar putea să te inspire să privești viața cu mai multă profunzime și ironie. Spre seară, ar putea fi plăcut să te răsfeți cu prieteni apropiați, poate într-un cadru elegant, dar relaxat.

FECIOARĂ Această zi ar putea să-ți semene cu un caiet de matematică cu formule ordonate, dar unde brusc ai vrea să desenezi flori pe margini. E probabil să simți nevoia să te abați de la rutină. Aspectele lui Saturn sugerează că răbdarea și perseverența ar putea să fie cheia pentru a încheia cu succes ceva ce părea blocat. Spre seară, tihna unei plimbări ar putea să-ți fie mai folositoare decât orice analiză minuțioasă.

BALANȚĂ Sâmbăta aceasta ar putea să fie asemenea unei oglinzi mari în care cauți echilibrul, dar descoperi mai degrabă zâmbete. E posibil să te bucuri de armonia relațiilor și să te lași purtat de grația momentului. Aspectele lui Jupiter sugerează că generozitatea ar putea să-ți aducă o surpriză plăcută, fie sub forma unei vești bune, fie a unui cadou neașteptat. Spre seară, atmosfera ar putea să devină mai romantică sau mai boemă, ca într-o pictură de Degas.

SCORPION Ziua aceasta ar putea să-ți semene cu un roman de Agatha Christie, în care fiecare pagină aduce o revelație. E probabil să simți intensitatea emoțiilor mai mult decât de obicei. Aspectele astrale sugerează că intuiția ta ar putea să te ghideze spre o alegere mai înțeleaptă. Spre seară, atmosfera s-ar putea transforma într-un moment de intimitate, în care tăcerea ar putea fi la fel de valoroasă ca orice cuvânt.

SĂGETĂTOR Ziua de sâmbătă s-ar putea să fie ca o excursie imaginară prin piețele pline de culoare ale toamnei. E probabil să simți dorul de ducă, chiar și dacă rămâi acasă. Totuși, o referință culturală ar putea să fie potrivită: romanul din 1867, sau filmul din anul 1959, „Călătorie în centrul Pământului” de Jules Verne ar putea să te inspire să explorezi idei sau locuri noi. Spre seară, atmosfera ar putea să fie veselă, cu prieteni și planuri nebunești de weekend.

CAPRICORN Ziua ta de sâmbătă ar putea să fie asemenea unui șantier bine organizat, dar unde, din senin, cineva vine cu o idee neprevăzută. Aspectele lui Marte sugerează că energia și curajul ar putea să te ajute să rezolvi o problemă practică pe care o tot amânai. E probabil ca flexibilitatea să fie cheia astăzi. Spre seară, tihna unei cine simple ar putea să-ți ofere mai multă satisfacție decât planurile complicate.

VĂRSĂTOR Această zi ar putea să fie ca o tablă plină de schițe, unde fiecare desen ascunde o idee nouă. E posibil ca energia prietenilor să te inspire să vezi altfel lucrurile. Aspectele lui Mercur sugerează că dialogurile de azi ar putea să-ți aducă o idee prețioasă pentru viitor. Spre seară, ar părea potrivit să-ți îndrepți atenția spre un film sau o conversație care să-ți deschidă noi orizonturi.

PEȘTI Sâmbăta ta s-ar putea să aibă misterul unei ceți care transformă orașul într-un tablou impresionist. E probabil să fii mai sensibil din punct de vedere afectiv, dar și mai creativ. Aspectele lui Venus sugerează că ar putea să fie momentul potrivit să-ți hrănești latura artistică sau romantică. Spre seară, liniștea muzicii sau a unei plimbări ar putea să-ți aducă un echilibru subtil, dar de durată.