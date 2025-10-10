Din cuprinsul articolului Victor Ciutacu a dat în judecată Guvernul Bolojan

Victor Ciutacu a declarat că se află în conflict deschis cu Guvernul condus de Ilie Bolojan, menționând că a decis să-l dea în judecată pentru lipsa de transparență. El a spus că a crezut inițial că va fi primul care face acest demers, însă a aflat că și organizația APADOR-CH a inițiat o acțiune similară, pe o temă mai amplă. Jurnalistul a apreciat gestul organizației, subliniind că „nu toți cetățenii au rămas indiferenți”.

„Credeam că voi fi pionier, dar m-am înșelat. Am dat în judecată Guvernul Bolojan, eram convins că voi fi singurul. Uite că mi-a luat-o înainte, cumva pe aceeași temă, dar mai extins, APADOR CH. Ceea ce e foarte OK, arată că nu suntem chiar toți amibe. O să mă văd în sala de judecată, prin avocați au ba, cu reprezentanții legali ai lui Ilie Bolojan. Care e un mincinos. Aș fi preferat cu Ioana Dogioiu. Care e și lașă, și mincinoasă. Acțiunea judiciară are ca obiect constatarea refuzului nejustificat al Guvernului României de a aplica legea. Cea a informațiilor de interes public. I-aș fi acționat în instanță, de asemena, pentru minciună și bătaie de joc, dar n-am act normativ de care să mă agăț. Iar nesimțirea e, din păcate, legală și constituțională.”, a scris Victor Ciutacu pe Facebook.

Jurnalistul a explicat că, după ce premierul a promis public că va răspunde rapid solicitărilor cetățenilor, i-a transmis oficial o cerere prin care a solicitat clarificări privind sprijinul acordat ucrainenilor. Acesta a cerut date despre numărul cetățenilor ucraineni care au beneficiat, de la începutul războiului, de asigurări de sănătate (CASS) plătite de statul român, valoarea totală a fondurilor alocate în acest scop, estimările privind continuarea acestor plăți după introducerea măsurilor de austeritate, precum și bugetul aferent pentru anii 2025-2026. Totodată, a solicitat și valoarea totală a ajutoarelor financiare oferite refugiaților ucraineni de la izbucnirea conflictului.

„Pe scurt, ca să nu vă plictisesc, în urma promisiunii publice a premierului că va răspunde cu celeritate, i-am solicitat să prezinte următoarele date:

1. Numărul cetățenilor ucraineni care au beneficiat, de la începutul conflictului armat din Ucraina, de CASS suportat de statul român;

2. Suma totală alocată de statul român pentru acoperirea acestor asigurări de sănătate;

3. Numărul cetățenilor ucraineni care vor beneficia, în continuare, după intrarea măsurilor de austeritate, de suportul financiar pentru CASS, precum și bugetul alocat în anii 2025-2026;

4. Valoarea totală a sprijinului financiar acordat cetățenilor ucraineni aflați pe teritoriul României după declanșarea războiului dintre Rusia și Ucraina.

Jurnalistul a relatat că, în afară de un răspuns parțial la una dintre întrebările sale, restul demersului s-a transformat într-o tergiversare care s-a întins pe mai multe luni. În urma corespondenței purtate, a aflat că responsabilitatea ar fi fost pasată către CNAS, instituție aflată în subordinea premierului, însă i s-a promis totuși că va primi informațiile cerute conform legii. Termenul final comunicat de reprezentanții Guvernului a fost „în seara aceasta sau cel târziu mâine dimineață”, însă, potrivit acestuia, au trecut săptămâni fără ca vreun răspuns concret să mai sosească, în ciuda insistențelor repetate.

El a menționat, de asemenea, că în proces este reprezentat de avocata Oana Anghel, căreia i-a mulțumit public pentru implicare, răbdare și profesionalism.