Conform unui comunicat al MMAP, delegația României la eveniment a fost alcătuită din Alexandru Avram, secretar general al ministerului, Luca Niculescu, coordonator național al procesului de aderare a României la OCDE și secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Andrei Corlan, comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, precum și experți din Ministerul Mediului și Garda de Mediu.

Secretarul general al MMAP, Alexandru Avram, a subliniat că, în contextul procesului de aderare la OCDE, România s-a concentrat pe consolidarea structurii instituționale și operaționale pentru politicile de mediu și pe dezvoltarea unor instrumente eficiente în protecția mediului. În urma discuțiilor din cadrul Comitetului, a rezultat că țara noastră a înregistrat progrese semnificative și că implementarea măsurilor de îmbunătățire va continua pe un parcurs favorabil, conform standardelor OCDE.

„Ca parte a procesului de aderare la OCDE, România s-a concentrat pe îmbunătăţirea arhitecturii instituţionale şi operaţionale pentru politicile de mediu şi pe dezvoltarea în continuare a unui instrumentar adecvat şi eficient în domeniul protecţiei mediului. În urma discuţiilor avute în cadrul Comitetului, s-a desprins concluzia că am înregistrat progrese consistente şi că vom continua implementarea măsurilor de îmbunătăţire, aflate pe un parcurs bun, în acord cu standardele OCDE”, a punctat secretarul general în MMAP Alexandru Avram.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a transmis că discuțiile cu reprezentanții statelor membre OCDE s-au bazat pe raportul Secretariatului OCDE, care evaluează legislația, politicile și practicile României în domeniul mediului.

În cadrul intervențiilor, au fost evidențiate progresele semnificative ale României în alinierea la standardele și instrumentele legale OCDE privind politicile de mediu, în special în următoarele domenii: elaborarea unui cadru normativ integrat pentru performanța de mediu a autorităților și instituțiilor publice, implementarea Programului Național de Achiziții Publice Verzi, promovarea energiei regenerabile pentru încălzire, creșterea accesului publicului la informații de mediu, protecția și gestionarea durabilă a zonei costiere, integrarea indicatorilor de impact asupra mediului în Strategia națională pentru dezvoltarea turismului 2025-2035 și consolidarea capacității instituționale și operaționale a Gărzii Naționale de Mediu.