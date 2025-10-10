Au venit vești bune pentru fermierii din România. Comisia Europeană a spus vineri că vrea să dea aproape 50 de milioane de euro din rezerva pentru agricultură pentru a-i ajuta pe fermierii care cultivă fructe, nuci și legume în România, Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania și Polonia. Fermierii din aceste țări au avut recent pagube mari din cauza vremii nefavorabile.

Comisia a spus că, dacă statele membre aprobă propunerea, România va primi 11,5 milioane de euro, Bulgaria 7,4 milioane, Ungaria 10,8 milioane, Letonia 4,2 milioane, Lituania 1,1 milioane și Polonia 14,8 milioane. Țările acestea pot să adauge și bani din fonduri proprii, până la dublul sumei de la UE.

„Sprijinim fermierii în momente de nevoie. Ne bucurăm să anunțăm acordarea unui ajutor de urgență de 11,5 mil.EUR din rezerva agricolă ptr. a ajuta fermierii români afectați de înghețurile. Fermierii sunt coloana vertebrală a securit. noastre alimentare & vom continua să vă sprijinim”, a scris, vineri, Christophe Hansen, comisarul pentru agricultură, pe contul său de X (Twitter).

Sprijinim fermierii în momente de nevoie

Ne bucurăm să anunțăm acordarea unui ajutor de urgență de 11,5 mil.EUR din rezerva agricolă ptr. a ajuta fermierii 🇷🇴 afectați de înghețurile

Fermierii sunt coloana vertebrală a securit. noastre alimentare & vom continua să vă sprijinim 🌾 — Christophe Hansen (@CHansenEU) October 10, 2025

Comisia Europeană a spus că, în cadrul rezervei pentru agricultură, există cel puțin 450 de milioane de euro pe an pentru a-i ajuta pe fermieri să facă față problemelor de pe piață sau evenimentelor neașteptate care afectează producția sau distribuția.

Comisia a subliniat că, având în vedere că fenomenele meteo extreme sunt tot mai frecvente, este important să se întărească instrumentele de gestionare a riscurilor și să fie folosite mai mult în toată UE. Este necesar să se ia măsuri preventive pentru a aborda cauzele principale și pentru a face fermele mai rezistente pe termen mediu.

Prin noile propuneri de simplificare, Comisia a precizat că fermierii care se confruntă cu dezastre naturale vor putea primi mai ușor plăți suplimentare în caz de criză, în cadrul planurilor strategice ale PAC.

Comisia Europeană a informat că, în propunerea pentru următoarea PAC (2028-2034), vrea să dubleze rezerva pentru situații de criză pentru a sprijini fermierii europeni și sectorul agroalimentar atunci când apar probleme pe piață.

Hansen a precizat că fenomenele meteorologice mai frecvente și extreme afectează fermierii din mai multe țări și arată cât de imprevizibile sunt condițiile de muncă ale acestora. El a zis că ajutorul acordat acum va aduce o mică ușurare pentru fermierii care și-au pierdut culturile și veniturile anul acesta.

În opinia sa, este mai important ca niciodată să încercăm să reducem schimbările climatice și să ne adaptăm la ele. Săptămâna aceasta, el a vizitat proiecte de irigații în România și Bulgaria, care ajută fermierii să facă față secetei. Oficialul european a menționat că actuala PAC are deja instrumente pentru gestionarea crizelor și riscurilor, care vor fi consolidate în următoarea PAC, și a subliniat că este nevoie ca toți să lucreze împreună pentru soluții durabile.