România face un pas major spre consolidarea capacităților sale digitale și de cercetare prin lansarea RO AI Factory, prima infrastructură națională de Inteligență Artificială, dezvoltată de ICI București (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică) și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în parteneriat cu un consorțiu de instituții academice, de cercetare și din industrie.

Proiectul poziționează România printre cele șase țări europene selectate în cadrul ultimei runde a programului EuroHPC – AI Factories, o inițiativă a Uniunii Europene menită să dezvolte centre avansate de inteligență artificială și supercomputing.

RO AI Factory va presupune achiziția și operarea unui supercomputer de ultimă generație, optimizat pentru aplicații AI, precum și crearea unei infrastructuri naționale integrate, capabile să ofere servicii performante pentru cercetare, mediul de afaceri și administrația publică. Domeniile prioritare vizate includ producția industrială, securitatea cibernetică, științele vieții, digitalizarea serviciilor publice și sistemele autonome.

Inițiativa va sprijini nu doar universitățile și institutele de cercetare, ci și startup-urile și IMM-urile, oferindu-le acces la resurse de calcul de înaltă performanță, baze de date, instrumente software și programe de formare specializată.

Directorul general al ICI București, dr. ing. Adrian-Victor Vevera, a afirmat că acest rezultat demonstrează capacitatea României de a avea un rol esențial în transformarea digitală a Europei. El a subliniat că RO AI Factory va deveni o bază solidă pentru viitoare proiecte europene de infrastructură AI.

„Rezultatul confirmă că România poate juca un rol important în transformarea digitală a Europei. RO AI Factory va fi piatra de temelie pentru viitoare proiecte europene de infrastructură AI, deschizând drumul către noi investiții, colaborări și parteneriate internaționale”, a explicat directorul general al ICI București.

Proiectul este considerat un moment de referință pentru cercetarea și inovarea românească. Sub coordonarea ICI București, acesta își propune să transforme întreprinderile mici și mijlocii din simple utilizatoare de tehnologie în actori activi ai inovării, prin acces la servicii moderne de formare și la infrastructuri performante.

Rectorul Universității POLITEHNICA București, prof. univ. dr. ing. Mihnea Costoiu, a arătat că prin această investiție strategică România se alătură marilor actori europeni din domeniul inteligenței artificiale. Acesta a explicat că instituția dispune de tradiția, expertiza și resursa umană necesară pentru a transforma proiectul într-un motor de progres științific și economic.

„Prin această investiție strategică, România se așază la masa marilor actori europeni în domeniul inteligenței artificiale. Politehnica București are tradiția, expertiza și resursa umană necesară pentru a transforma acest proiect într-un motor de progres științific și economic. Este o oportunitate unică de a construi aici, în România, tehnologii de vârf care să influențeze întreaga societate”, a afirmat Mihnea Costoiu.

Inițiativa reprezintă și o continuare a eforturilor vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, care a creat o platformă națională pentru implicarea României în proiectul european EuroHPC – AI Factories, reunind în jurul acestei idei experți și instituții-cheie.

RO AI Factory va fi găzduită și co-coordonată de ICI București și POLITEHNICA București, alături de un consorțiu național format din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB), Asociația Transilvania IT (ATIT), Institutul de Cercetare pentru Inteligență Artificială (ICIA), Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) și Asociația Hub-urilor de Inovare Digitală din România (RoDIH).

Prin acest proiect, România devine parte activă a rețelei europene EuroHPC – AI Factories, contribuind la formarea unui ecosistem competitiv și etic al inteligenței artificiale. Celelalte inițiative selectate provin din Cehia, Spania, Polonia, Lituania și Țările de Jos, urmând ca împreună să creeze o rețea strategică menită să consolideze poziția Europei ca lider global în dezvoltarea și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale.