Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a precizat că informațiile vehiculate public de premierul României, potrivit cărora „rezolvarea pensiilor magistraților” ar fi un jalon de care depinde o sumă de peste 200 de milioane de euro din PNRR, sunt nereale.

CSM arată că prin Legea nr. 282/2023 a fost modificat în mod semnificativ regimul pensionării magistraților, vizând condițiile de pensionare, modul de calcul al pensiei și etapizarea aplicării noilor prevederi. Toate aceste modificări au fost analizate și acceptate de Comisia Europeană, care a evaluat pozitiv obiectivul 215, considerându-l îndeplinit în cadrul evaluării preliminare efectuate la data de 15 octombrie 2024.

Legea nr. 282/2023 a adus și modificări referitoare la impozitarea pensiilor, fără a face distincție între categoriile profesionale ale beneficiarilor. Ulterior, Curtea Constituțională a României a pronunțat Decizia nr. 724/2024, prin care a declarat neconstituționale dispozițiile privind impozitarea progresivă a pensiilor.

„Contrar celor afirmate în mod nereal de premierul României, în sensul că „rezolvarea pensiilor magistraților” ar constitui un jalon de care depinde “o sumă de peste 200 de milioane de euro” din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Consiliul Superior al Magistraturii face următoarele precizări: Prin Legea nr. 282/2023 a fost modificat substanțial regimul pensionării magistraților (sub aspectul condițiilor de pensionare, al modului de calcul al pensiei, al etapizării etc.), toate aceste elemente, prevăzute de noua lege, fiind luate în considerare de Comisia Europeană pentru a evalua pozitiv obiectivul 215 ca fiind îndeplinit în evaluarea sa preliminară pozitivă din 15 octombrie 2024”, a transmis CSM într-un comunicat.

În urma acestei decizii, Comisia Europeană a considerat că jalonul 215 nu mai este îndeplinit în ceea ce privește impozitarea pensiilor. Conform evaluării Comisiei, adoptată la 19 decembrie 2024, prevederile relevante din Legea nr. 282/2023 care introduceau impozitarea mai mare a pensiilor nu pot fi aplicate de Guvernul României ca urmare a deciziei Curții Constituționale.

Consiliul a subliniat că toate celelalte componente ale regimului de pensionare a magistraților – inclusiv condițiile de pensionare, modul de calcul al pensiei și etapizarea – nu au fost criticate de Comisie, rămânând valabile și consolidate din punct de vedere legislativ.

„Pe de altă parte, aceeași Lege nr. 282/2023 a modificat regimul impozitării pensiilor, indiferent de categoria profesională a beneficiarilor. Ulterior, prin Decizia Curții Constituționale nr. 724/2024, dispozițiile privind impozitarea progresivă a pensiilor au fost declarate neconstituționale. În consecință, Comisia Europeană a constatat că, în privința impozitării pensiilor, nu mai este îndeplinit jalonul 215, afirmând că, în urma Deciziei nr. 724/2024 a Curții Constituționale a României, adoptată la 19 decembrie 2024, Comisia înțelege că prevederile relevante ale Legii nr. 282/2023 care introduce impozitarea mai mare a pensiilor nu pot fi puse în aplicare de guvern”, arată comunicatul respectiv.

În același timp, CSM a precizat că legea adoptată recent de Guvern nu are nicio legătură cu cerințele formulate de Comisia Europeană prin scrisoarea din 25 martie 2025. Potrivit instituției, măsurile propuse de executiv nu contribuie la îndeplinirea jalonului 215, întrucât problema impozitării pensiilor – cea semnalată de Comisie – a fost deja tratată în cadrul pachetului nr. 1 de măsuri fiscal-bugetare.

„Așadar, celelalte aspecte care privesc regimul de pensionare a magistraților (condiții de pensionare, mod de calcul al pensiei, etapizare etc.) nu au constituit obiectul vreunei critici din partea Comisiei, rămânând astfel consolidate. În acest context, Consiliul subliniază că legea adoptată recent de Guvern nu are nicio legătură cu cerința formulată de Comisie prin scrisoarea din 25 martie 2025. Contrar afirmațiilor prim-ministrului României, măsurile propuse de executiv nu contribuie la îndeplinirea jalonului 215. De altfel, problema impozitării pensiilor, evidențiată de Comisie, a fost deja reglementată în pachetul nr. 1 de măsuri fiscal-bugetare”, transmite CSM.

În încheiere, Consiliul Superior al Magistraturii a făcut apel la respectarea adevărului juridic și instituțional, subliniind importanța responsabilității în comunicarea publică. Instituția a avertizat că nu trebuie exercitate presiuni politice asupra Curții Constituționale și a transmis că justiția nu trebuie transformată într-o temă constantă de campanie electorală. Consolidarea statului de drept presupune, potrivit CSM, onestitate, rigoare și echilibru în relațiile dintre puterile statului.