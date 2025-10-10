Creștere spectaculoasă față de anii precedenți

În primele 8 luni ale anului, numărul navelor de croazieră care au acostat în porturile turcești a crescut cu 17%, ajungând la 878 de escale, față de 753 în 2024.

Numărul pasagerilor a crescut cu 56% comparativ cu 2023 și cu 18% față de 2024.

Doar în luna august au fost înregistrați 357.646 de pasageri – cel mai mare număr lunar din istorie.

Cu o coastă impresionantă de peste 8.000 de kilometri, situată la intersecția dintre Asia și Europa, Turcia se afirmă tot mai mult ca destinație de croazieră de top. Conform datelor Ministerului Culturii și Turismului, în primele opt luni ale anului, țara a înregistrat un record istoric, atrăgând turiști din întreaga lume în porturile sale de pe Marea Mediterană, Marea Egee și Marea Neagră.

Pe lângă creșterea numărului de pasageri, și cursele maritime au înregistrat o creștere semnificativă. Tot mai multe companii aleg porturi turcești ca home port, ceea ce permite turiștilor internaționali să petreacă mai mult timp în țară, contribuind direct la economia locală.

Turcia se apropie de depășirea obiectivului de 600.000 de pasageri pentru întregul sezon, ceea ce ar reprezenta o creștere de 130% comparativ cu anul anterior. Expansiunea turismului de croazieră este susținută de investiții în infrastructura portuară, dezvoltarea de noi rute maritime și parteneriate strategice care atrag tot mai multe linii de croazieră.

Turismul de croazieră contribuie nu doar la veniturile totale din turism, ci și la dinamizarea economică și culturală a orașelor-port din întreaga țară. Pe lângă destinațiile consacrate precum Kușadası și Istanbul, itinerariile includ tot mai frecvent orașe precum Çanakkale, Sinop, Trabzon, Samsun și Marmaris, stimulând dezvoltarea locală.

Istanbul își consolidează statutul de hub global prin Galataport, un terminal ultramodern care a redefinit faleza orașului.

Kușadası impresionează prin apropierea de orașul antic Efes, de satul pitoresc Șirince (recunoscut drept unul dintre cele mai frumoase sate turistice din lume) și de Izmir, unde zona Urla este apreciată internațional pentru gastronomia sa și distinsă cu stele Michelin.

Çanakkale atrage vizitatori cu siturile istorice precum Peninsula Gallipoli, scena faimoasei campanii din Primul Război Mondial, inclusă în Lista Tentativă UNESCO, dar și cu ruinele legendare ale Troiei și Muzeul Troiei, premiat internațional.

Sinop, situat la întâlnirea dintre verdele pădurilor și albastrul Mării Negre, cucerește prin frumusețea naturală.

Trabzon este renumit pentru peisajele montane și faimoasa Mănăstire Sümela, săpată în stâncă.

Samsun, un port istoric la Marea Neagră, atrage prin bogăția culturală ce datează din epoca neolitică până în perioada Războiului de Independență.

Marmaris oferă golfuri idilice, o viață de port vibrantă și o infrastructură turistică dezvoltată, asigurând pasagerilor un echilibru perfect între natură și confort modern.

Aceste porturi diverse îmbogățesc experiențele turiștilor care ajung în Turcia prin croaziere și asigură distribuirea beneficiilor economice în întreaga țară.

Turcia își continuă investițiile în infrastructura portuară și valorifică patrimoniul cultural și peisajele naturale spectaculoase pentru a-și consolida rolul de destinație de top în turismul global de croazieră.