Potrivit prevederilor din Codul de procedură civilă și Codul Fiscal, aceste restricții au scopul de a garanta un nivel minim de trai pentru persoanele aflate în dificultate financiară, chiar și în situația acumulării unor datorii către stat sau către creditori privați.

Legea prevede o serie de venituri care sunt complet exceptate de la executarea silită. Printre acestea se numără alocațiile pentru copii, bursele școlare, ajutoarele pentru persoane cu dizabilități și alocațiile pentru susținerea familiei. Toate aceste venituri sunt protejate integral, iar nicio instituție nu are dreptul să le rețină sau să le blocheze.

Tot în categoria veniturilor protejate se află indemnizațiile de maternitate, ajutoarele de șomaj și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă. Acestea pot fi supuse executării silite doar în situații excepționale și numai în limitele stabilite de instanțele de judecată.

În cazul salariilor și pensiilor, legea prevede reguli distincte privind poprirea. Aceste venituri pot fi executate silit doar parțial, în funcție de nivelul lor. Dacă o persoană are un venit net egal cu salariul minim pe economie, suma ce poate fi reținută nu poate depăși jumătate din acest venit, astfel încât să fie asigurate mijloacele minime de subzistență.

Pensiile minime garantate sunt, la rândul lor, protejate complet și nu pot fi poprite. Pentru pensiile mai mari, se aplică aceleași reguli ca în cazul salariilor, respectându-se limita maximă prevăzută de lege.

De asemenea, băncile au obligația legală de a identifica sursa fondurilor existente în conturile clienților. Acestea nu au voie să blocheze sau să rețină sumele provenite din venituri protejate, cum ar fi alocațiile, bursele, indemnizațiile sociale sau ajutoarele de stat.

Lista actualizată pentru anul 2025 a veniturilor asupra cărora ANAF nu poate aplica popriri include:

alocațiile pentru copii;

bursele școlare;

ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități;

alocațiile pentru susținerea familiei;

indemnizațiile de maternitate;

ajutoarele de șomaj;

indemnizațiile de boală;

pensiile minime garantate;

sumele provenite din ajutoare sociale sau din alte forme de sprijin oferite de stat.

Aceste categorii de venituri sunt integral protejate prin lege, iar băncile și instituțiile de executare silită sunt obligate să le excludă din orice măsură de poprire.

Prin aceste prevederi, legislația românească oferă o protecție minimă cetățenilor care se confruntă cu datorii sau dificultăți economice. Chiar dacă statul și creditorii pot aplica popriri pentru recuperarea sumelor restante, există un cadru legal care garantează păstrarea unei părți din venituri, astfel încât persoanele afectate să își poată asigura traiul zilnic.