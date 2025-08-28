ANAF a cerut familiei Iohannis să predea jumătatea de clădire pe care au avut-o în Sibiu, pe strada Bălcescu, pentru ca statul să intre oficial în posesia ei. Totodată, le-a cerut să plătească voluntar sumele datorate pentru perioada 1999–2015, actualizate cu inflația și dobânzile legale.

ANAF și-a trecut deja în acte dreptul de proprietate pentru jumătate din imobil, dar pentru cealaltă jumătate încă există un proces. Cum familia Iohannis nu mai e proprietară, solicitarea de „eliberare a spațiului” înseamnă, de fapt, predarea cheilor. Totuși, asta ar putea depinde și de celălalt coproprietar, cu care ANAF se judecă.

În august, Profit.ro a scris că familia Iohannis a primit o notificare de la ANAF: trebuie să plătească 4,7 milioane de lei (aprox. 929.000 de euro) pentru chiriile încasate în trecut din acel spațiu comercial. Banii au fost calculați de un evaluator, dar fără a ține cont de cheltuielile făcute de Iohannis pentru spațiu. Datoria nu este una fiscală, deci familia nu poate fi executată silit; cel mai probabil suma va fi stabilită definitiv de instanță și ar putea fi mai mică.

ANAF a precizat acum că acea notificare a fost doar o cerere de plată voluntară și că alte detalii despre bani și venituri nu pot fi făcute publice, pentru că sunt protejate de secretul fiscal.

În august, ANAF a surprins când a cerut familiei Iohannis să predea jumătatea de imobil și să plătească bani, deși inițial voiau să aștepte finalizarea procesului pentru cealaltă jumătate a clădirii (procesul cu Baștea), care se putea încheia anul viitor.

Astfel, ANAF a decis să acționeze mai repede pentru partea care a fost deținută de familia Iohannis. Suma cerută, 4,7 milioane lei, a fost calculată de un expert angajat de ANAF, pe baza chiriilor încasate, la care s-au adăugat inflația și dobânzile legale.

Totuși, suma nu ia în calcul cheltuielile făcute de familia Iohannis pentru acel spațiu sau taxele plătite statului. Notificarea ANAF nu este o datorie fiscală, așa că familia Iohannis nu poate fi executată silit. Dacă nu plătesc, cel mai probabil cazul va ajunge în instanță, unde suma ar putea fi redusă.

Profit.ro a scris în iulie că procesul dintre ANAF Sibiu și Rodica Baștea, privind anularea unui act de moștenire pentru spațiul comercial din Sibiu, a ajuns deja la al zecelea termen, deși a început pe 5 februarie. Acest proces trebuie să se încheie (eventual și cu o contestație la Curtea de Apel) pentru ca statul să poată trece oficial clădirea pe numele său.

În noiembrie 2015, soții Iohannis au pierdut în instanță spațiul comercial din strada Nicolae Bălcescu 29. Judecătorii au decis atunci că imobilul aparține statului, pentru că fostul proprietar nu mai avea moștenitori legali. În 2017, contestația depusă de familia Iohannis a fost respinsă definitiv.

Spațiul nu mai este folosit din 2015. Între 2001 și 2015, familia Iohannis a încasat chirii de acolo. ANAF nu a stabilit încă suma finală de recuperat, pentru că trebuie să ia în calcul și cheltuielile de întreținere și taxele plătite. Banii vor fi calculați după ce statul se va trece oficial ca proprietar.

Problema este că imobilul nu a fost trecut nici acum pe numele statului, din cauza proceselor legate de moștenirea revendicată de Rodica Baștea. Un alt proces al ei, privind o casă de pe strada Magheru, s-a încheiat abia în septembrie 2024, când instanța supremă a dat decizia finală. Abia după aceea actualul proces din Bălcescu a putut continua.

Pe scurt: pentru jumătatea care a aparținut familiei Iohannis lucrurile sunt clarificate, dar pentru jumătatea Rodicăi Baștea procesul este încă pe rol, iar din acest motiv statul nu și-a putut înscrie dreptul de proprietate asupra întregului imobil.

Administrația Finanțelor Sibiu a dat în judecată la Tribunalul Sibiu pe Rodica Baștea. Scopul procesului este anularea unui certificat de moștenire din 2012, prin care a fost inclusă și clădirea din Sibiu, strada Nicolae Bălcescu nr. 29. Statul cere ca acel act să fie declarat nul și ca imobilul să treacă integral în proprietatea statului.

Procesul a fost început în iunie 2024, înainte ca Înalta Curte să dea decizia finală din septembrie 2024, favorabilă statului. Primul termen a avut loc pe 5 februarie. Avocații Rodicăi Baștea au ridicat mai multe obiecții, inclusiv că instanța din România nu ar fi competentă sau că Finanțele Sibiu nu ar fi reprezentate corect.