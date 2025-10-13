În contextul deficitului bugetar cu care se confruntă România, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și-a intensificat, în ultimele luni, verificările fiscale asupra persoanelor fizice care obțin venituri din investiții, atât în țară, cât și în străinătate. Avertismentul vine de la compania de consultanță fiscală Soter & Partners, care subliniază că autoritățile urmăresc mai atent tranzacțiile financiare și investițiile online.

Potrivit consultanților, printre măsurile aplicate se numără trimiterea de notificări către contribuabilii care nu au depus la timp declarația unică, formularul prin care se declară, printre altele, și veniturile din investiții.

ANAF are dreptul să verifice veniturile realizate începând cu anul 2019, care se va prescrie cel mai curând la data de 26 decembrie 2026. Așadar, contribuabilii pot primi notificări privind veniturile nedeclarate pentru orice an între 2019 și prezent.

Neîndeplinirea obligațiilor fiscale poate avea consecințe serioase. În cazul în care contribuabilul nu răspunde la notificare, ANAF poate stabili din oficiu obligațiile fiscale, iar sumele impuse pot fi mai mari decât cele datorate în realitate. Mai mult, neconformarea poate duce la blocarea conturilor bancare sau la reținerea sumelor restante prin intermediul angajatorului.

„Recomandăm tuturor persoanelor fizice care au obținut venituri din investiții să verifice dacă au primit notificări de la ANAF, mai ales prin Spațiul Privat Virtual. Este esențial ca aceste venituri – fie ele profituri sau pierderi – să fie corect declarate prin declarația unică, pentru a evita calcularea eronată a impozitului și eventualele popriri”, a declarat Andrei Popescu, Senior Tax Manager, Soter & Partners.

Un segment tot mai activ de contribuabili îl reprezintă investitorii la bursă, în special cei care utilizează platforme internaționale. În România, doar 3-5% din populația adultă investește în mod regulat pe piețele financiare, însă numărul acestora crește constant. Motivele sunt clare: randamente atractive, acces facil la platforme digitale precum eToro, Interactive Brokers, Trading 212 sau Revolut, și o mai bună educație financiară.

„ANAF vizează în mod special tranzacțiile bursiere externe, iar contribuabilii trebuie să știe că inclusiv pierderile trebuie raportate, nu doar profiturile. De asemenea, câștigurile sau pierderile trebuie declarate separat, pe fiecare țară sursă a venitului, conform legislației fiscale românești”, a explicat Andrei Popescu.

Experții fiscali recomandă investitorilor să păstreze evidențe detaliate ale tuturor tranzacțiilor, inclusiv extrasele de cont și documentele emise de platformele internaționale. Aceasta facilitează verificările și reduce riscul unor erori în calculul impozitului.

Pentru a preveni sancțiuni sau erori de calcul, contribuabilii sunt sfătuiți să:

Verifice periodic situația fiscală în Spațiul Privat Virtual;

Depună declarația unică corect și la timp;

Declarați toate veniturile din investiții, inclusiv pierderile și câștigurile din fiecare țară sursă;

Corecteze orice omisiuni imediat ce le identifică.

Într-un context în care tot mai mulți români accesează platforme digitale pentru investiții și tranzacții bursiere, autoritățile fiscale subliniază că transparența și conformarea la lege sunt esențiale pentru evitarea problemelor ulterioare.