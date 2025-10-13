Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a IV-a, realizat între 6 și 10 octombrie 2025, scorurile electorale ale partidelor indică o tendință de stabilizare.

BAROMETRUL este un sondaj de opinie lunar, efectuat de INSCOP Research la solicitarea platformei de știri Informat.ro, în colaborare cu think-tank-ul Strategic Thinking Group.

Acest demers are ca scop aducerea în atenția publică a unor teme relevante, stimularea dezbaterilor naționale și evidențierea opiniei cetățenilor cu privire la politici publice esențiale pentru prezentul și viitorul României. În acest fel, BAROMETRUL urmărește să sprijine consolidarea democrației prin metode științifice și credibile, oferind vocea românilor în cadrul dezbaterilor publice.

Metodologie:

Datele au fost colectate între 6 și 10 octombrie 2025, prin interviuri telefonice (metoda CATI), pe un eșantion stratificat de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă este ± 2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

Remus Ștefureac – director INSCOP Research: „Toamna pare a aduce o stabilizare a intenției de vot, partidele aflate la putere având un scor cumulat de aproximativ 50%, iar partidele aflate în opoziția parlamentară cu un scor cumulat de aproximativ 45%. AUR pare a se consolida pe primul loc în intenția de vot cu un scor de 40%, restul partidelor nereușind să treacă de 20%. PSD ocupă locul al doilea, urmat de PNL, USR și UDMR. POT și SOS România au scoruri sub pragul de 5%, la un nivel relativ similar cu scorul obținut de SENS.”

Pe o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „sigur nu” și 10 „sigur da” la întrebarea dacă vor merge la vot:

13,2% au ales 1

0,9% au ales 2

1,1% au ales 3

0,6% au ales 4

2,2% au ales 5

0,8% au ales 6

2,2% au ales 7

2,7% au ales 8

2% au ales 9

72,7% au ales 10

1,5% nu știu sau nu răspund

Luând în considerare doar respondenții care și-au exprimat preferința pentru un partid (77,4% din eșantion), rezultatele sunt:

AUR – 40% (față de 40,8% în septembrie 2025, 40,5% în iunie 2025, 38,1% în mai 2025)

PSD – 17,6% (față de 17,9% în septembrie 2025, 13,7% în iunie 2025, 17,4% în mai 2025)

PNL – 14,8% (față de 15,2% în septembrie 2025, 17,3% în iunie 2025)

USR – 11,5% (față de 12,8% în septembrie 2025, 13,1% în iunie 2025, 12,2% în mai 2025)

UDMR – 5,2% (față de 4% în septembrie 2025, 5,2% în iunie 2025, 4,5% în mai 2025)

SENS – 3,4% (față de 2,1% în septembrie 2025, 2,4% în iunie 2025, 3,3% în mai 2025)

POT – 2,6% (față de 3,3% în septembrie 2025, 4,2% în iunie 2025, 3,2% în mai 2025)

SOS România – 2% (față de 2,8% în septembrie 2025, 1,9% în iunie 2025, 2,5% în mai 2025)

Independenti – 1,3% (față de 0,6% în septembrie 2025, 1,4% în iunie 2025, 1,5% în mai 2025)

Alte partide – 1,6% (față de 0,6% în septembrie 2025, 0,5% în iunie 2025, 1,3% în mai 2025)