La aproape un an după ce alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate, Gigi Becali a vorbit din nou despre Călin Georgescu. Finanțatorul FCSB pare să-și fi schimbat tonul, exprimând o atitudine mai favorabilă față de cel care conduce curentul suveranist.

Gigi Becali consideră că între Călin Georgescu și George Simion există o diferență clară, primul părându-i un om demn de încredere, spre deosebire de al doilea.

„Georgescu e patriot, vorbește despre suveranism, dar nu are apucăturile omului ăsta (n.r. – George Simion). Călin Georgescu spune cât de cât ce vrea să facă, dar în partea aialaltă, nici nu vreau să spun… Dacă Călin Georgescu face un partid, atunci eu nu mă mai bag. Georgescu nu e mincinos, nu e fals. Dacă pleacă cu unul la drum, nu se apucă pe TikTok să-l atace. Nu se duce la om în casă și-l atacă. Nici mort nu face așa ceva”, a explicat Gigi Becali la România TV.

În cazul în care Călin Georgescu va decide să-l confrunte pe George Simion la următoarele alegeri, Gigi Becali este dispus să îi ofere sprijinul său și să se alăture taberei acestuia.

„Dacă rămâne Simion, mă voi alia cu Georgescu, eu”, a mai transmis Becali.

Gigi Becali a spus că intenția lui inițială fusese să vorbească despre Călin Georgescu, pe care îl aprecia ca om și ca politician, amintind că acesta fusese foarte aproape să câștige alegerile prezidențiale. El a adăugat că, deși în trecut evitase să comenteze din cauza unor rezerve legate de soția acestuia, acum este dispus să vorbească despre Georgescu într-o lumină pozitivă.

„Pe internet, era cu şamani, cu vrăjeli, chiar şi el niciodată nu spunea ne protejăm culttura, cântările, niciodată nu a spus ne protejăm ce avem noi cel mai sfânt de pe suprafaţa pământului, ce ne-a dat Dumnezeu cadou, ortodoxia. Ăsta e cel mai mare casdou dat de Dumnezeu românilor, ortodoxia, liturghia… Acum am vazut-o pe dna Georgescu si vreau sa spun ca mă bucur. Nu ştiu unde va ajune, încă are susţinere…dar mă bucuă că am auzit-p pe doamna Cristela să zică de preoţi, de monahi, de monahii care se roagă pentru popor. Insemnaă că are o noţiune despre monahie şi atunci m-am bucurat pentru că şi el, Călin Georgescu, dacă nevasta lui merge pe drum bun şi lasă şamanii şi ajunge la ortodocşi, o să meargă împreună pe calea ortodoxiei, iar dacă eşti ortodox nu ai voie în biserică sectantă”, a spus Gigi Becali în exclusivitate la România TV.

Gigi Becali a afirmat că, în contextul evenimentelor recente, familia sa a primit sprijin moral din partea multor slujitori ai Bisericii Ortodoxe – preoți și monahi din țară, din diaspora și chiar din Statele Unite.

El a spus că aceștia i-au pomenit în rugăciuni și i-au încurajat să treacă peste ceea ce a numit o nouă prigoană politică împotriva unui om nevinovat, devotat poporului român și dorinței de a sluji o Românie în care părinții să-și poată crește copiii cu demnitate.

Totodată, Becali a subliniat că, deși România face parte din NATO și are relații cu America și Europa, poporul român trebuie să-și urmeze propria credință și identitate spirituală, pe care o consideră incomparabilă cu a altor națiuni.

„Bun, vreti sa va spun ceva, pe Nicusor Dan l- am vazut, saracu… sa spun ceva, mai puternica e smerenia decat mandria, asa cum merge el, dar el Dumnezeu da putere mai multa smeritului decat puternicului, vine Dumnezeu si pune mana pe smerenie. Mai bine un smerit decat un mandru, nu zic Nicusor ca nu se pricepe, nici statul, dar e cuminte, e smerit.

Gigi Becali este de părere că o nouă arestare a lui Călin Georgescu este puțin probabilă, însă consideră că acesta ar putea primi o pedeapsă cu suspendare și o perioadă de interdicție a drepturilor electorale, ceea ce l-ar împiedica temporar să voteze sau să candideze.

Duminică seara, Gigi Becali a comentat incidentul de amploare produs la baza sportivă a FCSB din Berceni, după ce mai bine de o mie de autoturisme ar fi pătruns fără autorizație în incintă, unde se presupune că a avut loc o cursă neautorizată.

„Nici eu nu știam, după aia am aflat”, a spus Gigi Becali, la România TV. „Acolo, în bază, e adevărat, sunt mai multe drumuri și un traseu de-ăsta, și s-au băgat probabil pe acolo, pe la pază. Probabil paznicul nu a ținut cont și au intrat să facă ei antrenamente, ăștia cu raliurile lor.”

Omul de afaceri din Pipera a precizat că incidentul nu a fost rezultatul unei acțiuni planificate de club și că situația i-a surprins inclusiv pe angajații complexului sportiv.