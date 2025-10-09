Fostul candidat prezidențial, câștigător al primului tur din scrutinul anulat, s-a aflat la acel moment în fața autorităților pentru a semna actele privind măsura controlului judiciar.

Gestul preotului a fost interpretat de o parte a opiniei publice ca un semn de susținere, iar reacțiile nu au întârziat să apară din ambele tabere. Printre cei care l-au criticat se află Mihai Răzvan Moraru. El a comentat situația, considerând că episodul ar fi o dovadă a modului în care credința poate fi uneori asociată cu domeniul politic.

„În România, dacă intri în anumite biserici după ce semnezi controlul judiciar, nu se aude ruşinea, ci sunetul clopotelor. Episodul de la Buftea e doar o nouă dovadă a felului în care credinţa este instrumentalizată politic în România. Şi de către politicieni, dar şi de o bună parte a Bisericii. Călin Georgescu spune că ‘poate fi judecat doar de Dumnezeu, nu de oameni.’ Dar ce să vezi: conform credinţei, chiar Dumnezeu ne-a lăsat pe pământ şi Legea — cele 10 porunci. Şi tot El a spus: să nu minţi, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb. Adică fix acuzaţiile care îi sunt aduse lui Călin Georgescu! Prin urmare, conform credinţei, legea omenească nu e împotriva lui Dumnezeu. Este instrumentul prin care încercăm să trăim după poruncile Lui, bază a credinţei”, a susținut Mihai Răzvan Moraru.

Analistul a făcut referire și la declarațiile anterioare ale lui Călin Georgescu, care a subliniat că doar Dumnezeu îl poate judeca.

„Iar cine refuză legea şi invocă ‘dreptul divin’ nu caută mântuire, ci imunitate, crezând că el este şi peste lege. Şi se consideră mai presus şi de lege dar şi de valorile credinţei. După semnarea actelor pentru controlul judiciar, Călin Georgescu a fost întâmpinat la Biserica Sf. Varvara din Buftea cu bătaia clopotelor. Preotul paroh a explicat gestul ca pe ‘un eveniment pentru biserică, aşa cum s-au tras clopotele şi când a intrat părintele Cleopa în Sfântul Munte. Poate vine un preşedinte! E un eveniment pentru Biserică!’”, a mai spus Mihai Răzvan Moraru.

El a făcut o comparație între această situație și alte momente importante pentru lăcașul de cult, menționând că au existat și alte ocazii în care s-au tras clopotele pentru persoane cu o semnificație specială pentru credincioși. Chiar și așa, analistul a continuat cu următoarea opinie: