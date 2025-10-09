Un nou proiect de lege vrea să scoată complet expresia „semnătură electronică” din legislație. În locul ei, vor fi recunoscute doar două tipuri cu valoare legală: semnătura electronică avansată și semnătura electronică calificată. Această schimbare va afecta și Codul Muncii și regulile privind securitatea și sănătatea la locul de muncă.

În prezent, angajatorii pot folosi pentru documentele de muncă: semnătura electronică simplă, avansată, calificată sau sigiliul electronic. Când se încheie, modifică, suspendă sau încetează un contract de muncă, părțile trebuie să folosească același tip de semnătură – fie scrisă de mână, fie electronică.

Organele de control trebuie să accepte documentele semnate electronic, fără să mai ceară hârtie, iar semnătura digitală este folosită și pentru a arăta că angajații au fost instruiți în securitate și sănătate la locul de muncă.

Proiectul de lege spune că doar semnătura electronică cu certificat digital – avansată sau calificată – este valabilă din punct de vedere legal și protejează voința părților în relațiile de muncă. Inițiatorii proiectului de lege explică că doar această semnătură asigură că acordul la încheierea, modificarea sau încetarea unui contract de muncă este real și protejat legal.

Dacă legea va fi adoptată, expresia „semnătură electronică” va fi eliminată din legislație. Toate documentele de muncă vor putea fi semnate doar cu: semnătură electronică avansată, semnătură electronică calificată, sigiliul electronic al angajatorului sau semnătura clasică de mână.

Contractele de muncă, actele adiționale și documentele legate de muncă sau de securitate și sănătate la locul de muncă vor fi valabile doar dacă au una dintre aceste semnături recunoscute legal.

Inițiatorii proiectului de lege spun că legea actuală creează confuzie, pentru că dă impresia că există trei tipuri de semnături electronice. În realitate, legislația europeană și Legea nr. 208/2021 recunosc doar două: semnătura electronică avansată și semnătura calificată.

Ei explică că o lege trebuie să fie clară și fără ambiguități, ca să nu existe interpretări greșite. În prezent, inspectorii de muncă și funcționarii primesc uneori documente semnate prin metode care nu au valoare legală, cum ar fi:

semnături de mână scanate,

semnături desenate cu mouse-ul,

alte improvizații.

Acestea nu pot fi verificate în sistemul de semnături electronice și nu oferă garanțiile prevăzute de regulamentul european eIDAS, care asigură autenticitatea documentului, identificarea persoanei care semnează și integritatea documentului.

Inițiatorii spun că această confuzie afectează atât angajatorii, cât și angajații, poate crea conflicte de muncă sau litigii și îngreunează inspectoratele în validarea documentelor importante.