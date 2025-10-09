Din 9 octombrie, toate băncile care operează în zona euro vor trebui să verifice dacă numele beneficiarului corespunde cu IBAN-ul introdus înainte ca un transfer să fie finalizat. Măsura face parte dintr-un pachet european menit să reducă fraudele și erorile de plată. Sistemul va funcționa după modelul unui semafor, oferind clienților o indicație clară înainte de confirmarea tranzacției.

Atunci când datele introduse coincid perfect, sistemul va afișa semnalul „verde”, iar transferul va fi aprobat automat. În situația în care există diferențe minore – de exemplu o greșeală de scriere în numele beneficiarului –, clientul va primi un avertisment de tip „galben” și va fi sugerată corectarea numelui.

În cazul unor discrepanțe majore între IBAN și nume, sistemul va afișa „roșu”, iar banca va avertiza că tranzacția se efectuează pe răspunderea clientului, scriu cei de la Ziarul Românesc.

Această verificare este introdusă pentru a combate tot mai numeroasele tentative de fraudă care implică redirecționarea plăților către conturi false. Autoritățile europene subliniază că noua procedură nu elimină complet riscurile, dar oferă un nivel suplimentar de protecție pentru utilizatorii de servicii bancare online.

Chiar și în aceste condiții, anularea unui transfer greșit rămâne dificilă. În cazul în care o plată este efectuată eronat, clientul poate solicita o investigație din partea băncii. Această procedură este însă contra cost, iar instituțiile financiare percep, de regulă, între 30 și 50 de euro pentru o astfel de solicitare.

Pe lângă verificarea automată a beneficiarului, băncile din zona euro vor fi obligate să asigure transferuri în timp real pentru toate plățile în euro. Acest lucru înseamnă că sumele vor ajunge în contul destinatarului în câteva secunde, indiferent de oră sau zi, 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână.

Noua regulă înlocuiește practic plățile SEPA clasice, introducând un standard unic la nivelul Uniunii Europene. Transferurile instant vor trebui procesate în maximum 10 secunde, conform cadrului tehnic SCT Inst. În plus, băncile nu pot percepe comisioane mai mari pentru plățile instantanee decât pentru cele obișnuite.

Astfel, un transfer efectuat sâmbătă seara sau în zi de sărbătoare va fi procesat imediat, fără a mai fi nevoie ca beneficiarul să aștepte o zi lucrătoare. Această măsură urmărește să accelereze circulația fondurilor în economia europeană și să îmbunătățească experiența utilizatorilor bancari.

Pentru instituțiile de credit, schimbarea presupune adaptări tehnice considerabile, în special pentru sistemele care nu erau încă pregătite să proceseze tranzacții continue. Băncile vor trebui să asigure disponibilitatea permanentă a infrastructurii de plată, cu excepția unor perioade scurte de mentenanță anunțate în prealabil.

Regulamentul (UE) 2024/886, cunoscut sub denumirea de Instant Payments Regulation (IPR), stabilește noile obligații pentru băncile și prestatorii de servicii de plată din Uniunea Europeană. Actul legislativ modifică vechiul sistem SEPA și introduce cerințe clare privind rapiditatea, transparența și siguranța transferurilor.

Una dintre cele mai importante obligații este ca toate instituțiile care oferă plăți SEPA standard să furnizeze și opțiunea de plăți instant în euro. Aceasta presupune ca banii să ajungă aproape imediat în contul destinatarului, indiferent de zi sau oră. În același timp, plătitorul trebuie să primească o confirmare privind corectitudinea datelor beneficiarului – un proces cunoscut drept Verification of Payee (VoP).

De asemenea, regulamentul impune egalitatea tarifelor între transferurile clasice și cele instant, pentru a preveni discriminarea clienților care aleg varianta rapidă. Comisioanele nu pot depăși nivelul celor practicate pentru plățile standard, o măsură menită să încurajeze utilizarea serviciului.

Normele stabilesc și un timp maxim de procesare, astfel încât întreaga operațiune – de la trimiterea instrucțiunii până la confirmarea plății – să nu depășească, în general, 9-10 secunde. Disponibilitatea serviciului trebuie asigurată continuu, 24/7/365, pentru toate tranzacțiile în euro.

Pentru țările din Uniune care nu folosesc euro ca monedă națională, termenul de implementare a noilor reguli este mai lung, fiind stabilit pentru 9 iulie 2027.

Începând cu 9 octombrie 2025, toți clienții care efectuează transferuri în euro în interiorul Uniunii Europene vor beneficia de plăți instant, cu verificarea automată a beneficiarului. În practică, acest lucru înseamnă că, înainte de confirmarea tranzacției, banca va afișa dacă numele corespunde contului IBAN introdus și va avertiza în cazul unor neconcordanțe.

Schimbările vin în contextul unei strategii europene mai ample de modernizare a serviciilor financiare digitale și de reducere a riscurilor de fraudă. Băncile și furnizorii de servicii de plată vor trebui să își adapteze sistemele, iar clienții vor avea acces la tranzacții mai rapide și mai sigure, fără costuri suplimentare.