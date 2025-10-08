Din cuprinsul articolului Peste 60% dintre angajatori nu sunt pregătiți pentru transparența salariilor, la mai puțin de un an de la implementare

Mai mult de șase din zece angajatori din România nu se consideră pregătiți pentru intrarea în vigoare a noii directive europene privind transparentizarea salariilor, arată un sondaj recent realizat de eJobs România. Conform studiului, 62% dintre respondenți nu au început încă adaptarea proceselor interne pentru publicarea salariilor în anunțurile de angajare.

Alți 22% spun că sunt parțial pregătiți, analizând deja impactul directivei și elaborând planuri interne, în timp ce 16% afirmă că au implementat deja o politică de transparență salarială.

„Deși directiva nu mai este un subiect nou, constatăm că în continuare mai puțin de 40% dintre joburile publicate au salariul afișat. Singurele excepții sunt joburile blue collar, unde informația salarială este decisivă. De exemplu, aproximativ 4 din 10 joburi postate pe eJobs.ro afișează salariul, în timp ce pe iajob.ro, platforma pentru candidații fără studii superioare, procentul urcă la 7 din 10”, explică Raluca Dumitra, Head of Marketing eJobs.

În ceea ce privește modul în care companiile afișează salariile pentru pozițiile noi, 34% publică salariul pentru majoritatea pozițiilor, 10% doar pentru joburile entry level, iar 56% nu îl afișează deloc. Principalele motive invocate sunt teama de nemulțumiri în rândul angajaților existenți (41,7%), dorința de a păstra confidențialitatea informațiilor salariale (21%) sau dificultățile în negocierile cu noii candidați (14,6%). Alte riscuri menționate includ costurile administrative și posibilul dezavantaj competitiv în atragerea candidaților.

Pe de altă parte, există angajatori care văd beneficii în adoptarea transparenței salariale, precum creșterea încrederii în relația cu candidații și angajații, reducerea diferențelor salariale și promovarea echității de gen.

„Datele noastre arată că anunțurile cu salariul afișat primesc până la de patru ori mai multe vizualizări și aplicări decât cele fără salariu menționat”, adaugă Raluca Dumitra. În ciuda temerilor, 66% dintre respondenți consideră că pachetul salarial rămâne mesajul cu cea mai mare importanță pentru candidați.

Sondajul a fost realizat în septembrie 2025, pe un eșantion de 198 de respondenți – specialiști HR, manageri de departament, team leaderi și antreprenori. Cele mai multe răspunsuri au venit din domeniile construcții, producție, logistică, vânzări, medicină, IT, banking și HR/psihologie.

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile 24.000 de joburi, iar pe iajob.ro alte 7.000, platforma fiind destinată candidaților care doresc angajare rapidă, fără pașii tradiționali de recrutare.