Sectorul privat de educație și învățământ din România oferă în prezent aproximativ 400 de locuri de muncă, conform datelor platformei eJobs.ro. Cele mai căutate poziții sunt cele de educator, învățător, profesor de limbi străine și asistent medical.

Grădinițele, școlile private și unitățile before & after school din marile orașe generează anual peste 7.000 de locuri de muncă și atrag aproximativ 300.000 de aplicări. Doar în ultimele luni, între începutul verii și prezent, au fost publicate 3.500 de posturi, înregistrându-se aproape 60.000 de aplicări.

„Într-un context cu multă incertitudine și multe nemulțumiri în sectorul public de învățământ, zona privată începe să se contureze tot mai mult ca o opțiune, cu toate că numărul de joburi disponibile în acest sector nu este nici pe departe comparabil cu cel din domenii precum retail, call center / BPO ori industria alimentară, iar locurile de muncă scoase în piață se adresează în special candidaților din orașele mari și medii, învățământul privat, atât cel preșcolar, cât și cel școlar fiind foarte timid dezvoltat sau chiar inexistent în urbanul mic sau în mediul rural”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Salariile în sectorul privat variază considerabil: un educator la grădiniță privată din București câștigă între 4.000 și 5.000 de lei pe lună, iar un asistent educator între 3.500 și 4.000 de lei.

Asistenții medicali și psihologii din grădinițele private primesc, în medie, 4.000 de lei net lunar, în timp ce directorii de grădiniță ajung la 10.000 de lei, iar conducătorii de școli și licee pot depăși 15.000 de lei.

Salariile cresc odată cu experiența și certificările profesionale, iar în orașele mai mici acestea sunt cu aproximativ 25% mai mici decât în București.

În școlile private, pragurile salariale depind și de ciclul de învățământ. Un învățător debutant poate câștiga în jur de 4.000 de lei, în timp ce cei cu peste cinci ani de experiență depășesc 5.000 de lei. Profesorii din ciclul gimnazial au salarii cuprinse între 5.000 și 8.000 de lei, în funcție de vechime și specializare.

Comparativ, în sistemul de stat, un învățător câștigă aproximativ 3.900 de lei net, iar un profesor debutant între 3.500 și 4.200 de lei. Profesorii cu peste 25 de ani de experiență și gradul 1 pot ajunge la salarii între 6.800 și 7.500 de lei, la care se adaugă sporuri pentru dirigenție, gradație de merit, doctorat sau predare în zone izolate, precum și beneficii extrasalariale, cum sunt tichetele de vacanță.

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile 22.000 de locuri de muncă, dintre care 400 în domeniul educației private. Cele mai multe oportunități se găsesc în București, Ilfov, Cluj, Timiș și Brașov.