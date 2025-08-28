Țările membre ale Uniunii Europene ar trebui să înscrie automat lucrătorii în schemele de pensii ocupaționale pentru a-i proteja de sărăcie. Sărăcia la bătrânețe va fi ceva normal pentru o mare parte a populației Europei, cu excepția cazului în care politicile actuale de pensionare vor fi supuse unor reforme profunde. Situația se înrăutățește de la o zi la alta: populația Europei îmbătrânește rapid, iar în 40 de ani vor exista doar 1,5 lucrători pentru fiecare pensionar, adică jumătate din raportul actual.

„Unul din cinci europeni este deja expus riscului de a trăi în sărăcie la bătrânețe. [Acesta este] un procent ridicol de mare, sincer. Și dacă te uiți apoi la femei, acestea au un risc cu 30% mai mare pentru acest lucru. Unele țări sunt deja în această situație. Și acest lucru este nesustenabil. Europa are o problemă cu pensiile, iar țările care nu au sisteme puternice de pensii suplimentare sunt cu adevărat în pericol”, a declarat Petra Hielkema, șefa Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale din Germania, pentru Politico.

Țările scandinave sunt cele mai bine echipate pentru a face față crizei care se apropie deoarece au o gamă largă de surse pentru pensionari: un sistem de pensii de tip „pay-as-you-go”, fonduri de pensii ocupaționale și investiții suplimentare în produse de pensii.

La polul opus, bătrânii din Europa de Est și Europa de Sud se bazează în principal pe pensiile de stat.

„În primul rând, vedem că problema se agravează, la fel și guvernele individuale. Și în al doilea rând, să fim sinceri, de ce sunt pensiile pe ordinea de zi? Pentru că avem nevoie de mai multe investiții, iar o modalitate de a genera mai multe investiții este de a muta economiile din conturile bancare în produse de investiții.”

În următoarele luni, Comisia Europeană va emite recomandări privind conturile de economii și pensiile pentru a aborda provocările demografice și financiare cu care se confruntă Uniunea Europeană. Până la sfârșitul anului, va propune guvernelor să înființeze conturi digitale pentru economiile și investițiile disponibile pentru fiecare cetățean, sisteme de urmărire a pensiilor, tablouri de bord pentru comunicarea beneficiilor de pensii și stimulente fiscale pentru a face economiile pentru pensie mai atractive. Ba mai mult, va revizui normele privind fondurile de pensii la locul de muncă și produsele de investiții în pensii.

Măsura cheie este un sistem de înscriere automată a oamenilor în fonduri de pensii ocupaționale, similar cu ceea ce este deja în vigoare în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Polonia și Italia.