Informație pentru aceste categorii de pensionari. Ministrul adjunct al Apărării, Adly Zahari, a declarat că, deși cazul se află în prezent pe rolul instanței, ministerul va continua să implementeze măsuri pentru a ajuta atât veteranii pensionari, cât și pe cei care nu au ieșit încă la pensie.

„La nivel guvernamental, odată ce o problemă a fost adusă în instanță, indiferent dacă implică ministerul sau guvernul, vom respecta orice decizie luată de instanță”, a declarat Adly.

„În timp ce cazul se află încă în instanță, continuăm să luăm în considerare toate aspectele legate de bunăstarea persoanelor care au activat în armată”, a precizat el, conform nst.com.

Asta include extinderea ajutorului financiar pentru costul vieții la veteranii care nu sunt pensionari, și care, conform reglementărilor actuale, nu au dreptul la astfel de alocații în afară de economiile din Consiliul Fondului Forțelor Armate (LTAT).

„Deși problema ajutorului financiar pentru personalul militar nu este dezbătută în instanță, am decis să extindem acest ajutor și la personalul din apărare”, a declarat ministrul. „Veteranii care nu sunt pensionari nu ar primi în mod normal nimic în afară de economiile lor din LTAT”, a continuat el.

„Cu toate acestea, din bunăvoință, sub guvernul Madani, le oferim o indemnizație lunară, pentru costul vieții de 500 RM”, a mai declarat el.

Opoziția a criticat faptul că ministerul Apărării nu a discutat problema ajustărilor pensiilor pentru veteranii forțelor armate care s-au pensionat înainte de ianuarie 2013 în Consiliul Forțelor Armate din Malaezia (MAT).

Adly a precizat că ministerul oferă un ajutor pentru mai bine de 6.000 de veterani pensionari, pe lângă asistență pentru cei care nu au ieșit la pensie.

Aici intră o sumă suplimentară de 300 RM pe lună pentru cei ale căror pensii scad sub pragul de sărăcie de 1.198 RM și sprijin suplimentar pentru veteranii care au membri ai familiei cu dizabilități sau persoane aflate în întreținere care merg la școală.

„Prin urmare, asistența pentru costul vieții nu se limitează doar la cei care nu sunt pensionari, veteranii pensionari fiind și ei luați în considerare. Știm că cea mai mare prioritate este asigurarea bunăstării veteranilor noștri și a familiilor acestora”, a spus el.

În iunie 2025, Curtea de Apel a admis apelul guvernului și al altor trei persoane care vizau anularea unei hotărâri a Înaltei Curți care dăduse dreptate unor membri ai forțelor armate într-un litigiu privind ajustarea pensiilor.

Pe 5 februarie, Înalta Curte a decis că toți militarii care s-au pensionat înainte de 1 ianuarie 2013 au dreptul la ajustarea pensiilor după metodele aplicate pensionarilor care s-au pensionat după 1 ianuarie 2013.

Cei 50 de militari cu diferite grade au depus o plângere la Înalta Curte, pe 17 noiembrie 2022, acuzând guvernul că a încălcat prevederile Constituției, coroborate cu Secțiunea 187 din Legea MAF din 1972 pentru neîndeplinirea obligațiilor de implementare a noilor ajustări ale pensiilor pentru cei care s-au pensionat înainte de 1 ianuarie 2013.