Daniel Zamfir a afirmat că acest model este prezent în majoritatea statelor europene și că, în toate aceste cazuri, suma care poate fi retrasă imediat este fie limitată, fie descurajată prin impozitare, întrucât fondul are rol de pensii, nu de economii.

Guvernul intenționează să modifice sistemul Pilonului II de pensii, astfel încât, după pensionare, românii să nu mai poată retrage întreaga sumă acumulată dintr-o singură tranșă. Conform proiectului de lege, retragerea ar urma să fie limitată la maximum 25% din total, restul banilor fiind plătiți sub formă de tranșe lunare pe tot parcursul vieții.

Implementarea acestei măsuri a fost, deocamdată, amânată.

Social-democratul a afirmat că proiectul de lege este asumat de premierul Bolojan și constituie o condiție pentru aderarea României la OCDE. El a menționat că documentul a beneficiat de expertiza tehnică a OCDE, BNR, Ministerului de Finanțe, ASF și sindicatelor.

De asemenea, a precizat că modelul este aplicat în majoritatea statelor europene, unde suma ce poate fi retrasă imediat este limitată sau descurajată prin impozitare, întrucât scopul este administrarea unui fond de pensii, nu a unui fond de economii.

„Acest proiect de lege este asumat, am văzut, de premierul Bolojan, reprezintă o condiție pentru aderarea României la OECD. A beneficiat, înțeleg, de toată expertiza tehnică necesară a celor de la OCDE, BNR-ul, Ministerul de Finanțe, ASF-ul, sindicate. E un model prezent în marea majoritate a statelor europene și peste tot, suma ce poate fi retrasă imediat este limitată sau descurajată prin impozitare, clar, pentru că este un fond de pensii, nu un fond de economii”, a declarat Zamfir la RFI.

Potrivit senatorului, „este un proiect de lege, care va intra în dezbatere publică, nu va fi în nici un caz trecut prin asumarea răspunderii sau va fi vreo Ordonanță de Urgență, va fi un proiect în Parlament, unde bineînțeles că pot fi aduse modificări sau completări”.

Zamfir a subliniat că România nu dispunea încă de o legislație referitoare la regimul plăților pentru pensiile private, întrucât cadrul legal existent viza doar obligațiile administratorilor și modul de acumulare a fondurilor, nu și modalitatea de plată. În acest context, a arătat că există suficient timp pentru o dezbatere atât în Parlament, cât și în spațiul public asupra proiectului de lege.