Pensiile private nu se confruntă în prezent cu nicio dificultate legată de efectuarea plăților, a precizat luni Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).

În cadrul unei conferințe de presă, acesta a subliniat că fondurile administrate în Pilonul II sunt „foarte lichide” și pot acoperi cererile de retragere fără probleme, chiar și atunci când apar vârfuri de solicitări.

Reprezentantul asociației a atras atenția că tot mai mulți participanți iau decizii financiare grăbite din cauza panicii generate de știri neverificate.

Astfel de hotărâri, cum ar fi retragerea integrală a banilor într-o singură tranșă, pot aduce pierderi semnificative beneficiarilor. El a precizat că impozitul aplicat în acest caz este mai mare decât în varianta încasării sumelor în rate.

„Oamenii trebuie ajutaţi să ia decizii corecte pe baza unor informaţii corecte şi complete. Ori riscul pe care îl vedem astăzi, în momentul în care, din păcate, informaţiile vehiculate nu sunt de o calitate foarte bună, este ca oamenii să ia decizii proaste. Şi pot să vă dau un exemplu, participanţi care, de exemplu, au optat astăzi ca să-şi retragă banii eşalonat, şi care, panicaţi de ceea ce citesc, s-au răzgândit şi vor să-şi retragă toţi bani deodată. Asta pentru ei înseamnă un cost suplimentar, înseamnă o pagubă, pentru că impoziţul pe care îl vor plăti va fi mai mare decât cel pe care îl plăteau în varianta plăţilor eşalonate. Deci, iată care este miza furnizării de informaţii corecte oamenilor”, a reiterat Radu Crăciun.

Președintele asociației a ținut să demonteze câteva mituri vehiculate în ultimele luni. El a explicat că legislația privind plata pensiilor private are un efect neutru asupra funcționării sistemului. În ambele scenarii – cel actual și cel reglementat prin noua lege – banii vor fi transferați din fondurile private într-o singură plată către beneficiari.

„Aş vrea să clarific două lucruri care mi se par foarte importante, mai ales că le-am văzut foarte mult timp rostogolite în spaţiul public. Prima clarificare este următoarea: această lege are un impact neutru asupra sistemului de pensii private. Altfel spus, cu această lege sau în sistemul actual de plată a pensilor, nu există diferenţă din punct de vedere al impactului asupra fondurilor de pensii. Şi în situaţia actuală şi în situaţia preconizată de lege, banii vor ieşi din sistemul de pensii private într-o plată unică. Deci nu se pune problema aceea pe care am avut-o invocată, că este o amânare a plăţilor gândită de administraţiile de pensii private ca să beneficieze mai mult timp de aceşti bani”, a spus Crăciun.

Radu Crăciun a mai subliniat că administratorii de fonduri nu vor beneficia în niciun fel de pe urma modificărilor legislative, deoarece mecanismul de transfer al banilor rămâne identic. Sumele părăsesc fondurile private și ajung în conturile de plată în același mod ca în prezent.