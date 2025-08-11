Românii care contribuie la fondurile de pensii private nu trebuie să-și facă griji că banii lor ar putea fi folosiți de stat, susține premierul Ilie Bolojan. În contextul dezbaterii publice pe marginea unui proiect legislativ care modifică modul de plata a pensiilor private, șeful Guvernului explică că fondurile acumulate rămân în proprietatea fiecărui contribuabil și nu pot fi utilizate de stat pentru alte scopuri.

Proiectul legislativ aflat acum în consultare publică propune o nouă formulă de retragere a banilor din pensiile private. Astfel, la momentul pensionării, contribuabilul ar putea retrage imediat 25% din suma acumulată, în timp ce restul banilor ar urma să fie plătiți eșalonat pe o perioadă de 10 ani. Această metodă are rolul de a asigura o stabilitate financiară suplimentară pensionarilor pe termen lung, evitând astfel riscul de a rămâne fără resurse imediat după pensionare.

„Din acești bani nu ia niciun leu Guvernul României și nici din banii care vor fi dați. Atunci când omul intră în pensie, nu va folosi deloc Guvernul României. Ce se propune prin această lege? Exact cum banii aceștia se colectează lună de lună la fiecare salariu și plata acestora, după ce intri în pensie, să se facă într-o manieră care, așa cum le spune și numele, să îți asigure o sumă suplimentară la pensie. Și atunci, luând modelul din toate țările europene. Și aici sunt niște date care nu pot fi contestate. ASF a venit cu propunerea ca atunci când ajungi în această situație să poți să scoți 25% din bani, dacă dorești, iar diferența să îi distribui pe următorii 10 ani”, a explicat Ilie Bolojan în cadrul unei apariții televizate, conform Antena 3.

Premierul a subliniat că o parte din contribuțiile sociale ale angajaților, respectiv 4,75%, sunt direcționate către fondurile de pensii administrate privat. Acești bani nu intră în bugetul statului și nu pot fi folosiți de Guvern în alte scopuri. Proiectul legislativ nu schimbă acest principiu, ci doar stabilește o modalitate clară și echilibrată pentru plata pensiilor acumulate, conform practicilor europene.

„Proiectul de lege a fost pregătit de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), a fost în transparență la Ministerul Muncii, pentru că Autoritatea nu are dreptul de a promova proiecte de legi și, deci, Ministerul Muncii l-a promovat. El a fost, într-o primă citire, într-o dezbatere publică și aici trebuie să punctăm cât se poate de clar niște lucruri din banii care se plătesc pe cota de contribuții sociale. O parte dintre ei, adică mică de 4,75%, se virează la fondurile private de pensii de la fondul de pensii care este administrat privat. Deci acești bani nu îi folosește Guvernul României”, a adăugat acesta.

Propunerea de a permite retragerea a doar 25% din bani la pensionare și plata restului în tranșe anuale pe o perioadă extinsă se bazează pe modele aplicate în alte țări europene. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a venit cu această recomandare în urma analizei impactului economic și social al pensiilor private și pentru a proteja pensionarii de eventuale riscuri financiare.

În stabilirea regulilor a fost luată în calcul speranța de viață a românilor.

„S-a luat 10 ani de zile în așa fel încât să se acopere durata de viață medie în România. Și acesta este calculul care a stat la baza acestei propuneri, în așa fel încât să nu existe, să spunem, o situație în care, în anii următori, după 2030, când numărul de oameni care intră în pensie crește de la an la an, pentru că intrăm, generația celor care am fost născuți în anii 60, 50, 75, deci o perioadă cu un număr mare de de nașteri în România, cu un vârf de nașteri pe fondul unor tensiuni, a unor dezinformări, să nu ne trezim cu niște retrageri bruște care să strice practic toată componenta de pensii gestionate privat. Și atunci, mie, ca premier, mi-ar fi mult mai simplu să mă spăl pe mâini, să nu fac nimic, pentru că lucrurile se vor întâmpla din 2030 încolo. Dar eu întotdeauna am crezut că atunci când în mandatul tău vine o problemă care trebuie rezolvată, trebuie să faci ceea ce trebuie, nu ceea ce sună neapărat bine și deci este un proiect de lege”, a explicat oficialul.

Pensia privată reprezintă o economisire individuală, construită în timp prin contribuții lunare. Spre deosebire de pensia de stat, aceste fonduri nu sunt gestionate direct de Guvern, ci de administratorii privați care trebuie să respecte reguli stricte de transparență și protecție a banilor cetățenilor.

În acest sens, statul nu poate utiliza aceste sume pentru alte cheltuieli sau investiții.

„În acest proiect se propune ca, la fel cum banii se colectează eșalonat și sunt dedicați unei completări a pensiei pe care o asigură statul și după ce se ajunge să beneficiezi de pensie, să poți într-adevăr să ai 25%. Asta este media din prevederile din toate țările Uniunii Europene, iar diferența s-o poți eșalona lună de lună. Sau poți să prevezi toată suma eșalonat”, spune oficialul.

În acest moment, proiectul privind plata pensiilor private este în faza de dezbatere publică, iar autoritățile încurajează cetățenii să se informeze și să-și exprime opiniile.

După finalizarea consultărilor, proiectul va fi supus aprobării în Parlament, urmând ca modificările să intre în vigoare în cel mai scurt timp pentru a asigura un sistem sustenabil și echitabil de pensii private.