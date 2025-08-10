Pilonul 2 nu este pensie publică, ci proprietate privată protejată prin lege – un bun pe care nici statul, nici creditorii nu îl pot confisca. Și totuși, modificările legislative aflate în pregătire ar putea restrânge dreptul românilor de a-și retrage integral banii la pensionare, limitând accesul la doar un sfert din sumă și întinzând restul plăților pe un deceniu. Pentru mulți, asta ar însemna să nu mai apuce să beneficieze de economiile la care au contribuit o viață întreagă.

O simplă eroare de formulare în discursul public, prin care Pilonul 2 de pensii este prezentat ca „pensie publică administrată privat”, ar putea avea consecințe majore pentru economiile a milioane de români. Specialiștii atrag atenția că acest mod de prezentare ar putea fi folosit ca pretext pentru naționalizarea fondurilor acumulate de participanți, o temere prezentă în spațiul public de ani de zile.

„Pilonul 2 NU este pensie publică aflată în administrare privată. Contribuția la Pilonul 2 este defalcată din CAS pe care îl plătim din salariul brut și DEVINE PROPRIETATE PRIVATĂ din momentul în care a fost virată contribuția în contul fiecărui participant la un fond de pensii Pilon 2. Art. 48 din L411/2004 specifică în mod clar acest lucru. Același articol specifică și inviolabilitatea contului de pensie Pilon 2 care nu poate fi gajat sau executat silit. Pilonul 2 de pensii este PROPRIETATE PRIVATĂ și este PENSIE PRIVATĂ! Nu doar în sensul în care este administrat privat, ci și în sensul dreptului de proprietate asupra activului acumulat în conturile INDIVIDUALE de pensie privată”, a spus George Mot, expert în pensii private, pe pagina sa de Linkedin.

Potrivit experților, Pilonul 2 reprezintă o pensie privată, proprietate personală, protejată prin lege. Din momentul în care contribuția este virată în contul fiecărui participant, aceasta devine bun privat, care nu poate fi executat silit sau gajat. Confuzia dintre „public” și „privat” poate fi exploatată de factorii politici pentru a justifica preluarea acestor fonduri, în momente de presiune bugetară.

„Cei care îl promovează fac o defavoare uriașă Pilonului 2, pensiilor private și dreptului la proprietate. Și alimentează aspirațiile ascunse ale politicienilor care urmăresc de mult timp să pună mâna pe banii noștri din Pilonul 2. Pilonul 2 NU este pensie publică administrată privat. Pilonul 2 este Pensie Privată. Punct”, spune Mot.

Legislația în vigoare nu definește Pilonul 2 ca pensie publică. Contribuțiile provin dintr-o parte a CAS-ului, dar odată transferate în conturile individuale, acestea se transformă în proprietate privată, cu regim juridic distinct față de sistemul public de pensii. Articolul 48 din Legea 411/2004 menționează explicit inviolabilitatea acestor conturi, garantând protecția activelor acumulate.

În ciuda acestor prevederi, există specialiști care consideră că Pilonul 2 rămâne tot un sistem public, din moment ce este alimentat din contribuțiile obligatorii ale angajaților. La nivel european, rapoartele Comisiei Europene și ale EIOPA îl clasifică în categoria „Pillar 1 bis”, ceea ce întreține ambiguitatea.

Controversele vin pe fondul unui proiect de lege aflat pe masa Guvernului, care propune modificări semnificative în modul de plată a pensiilor private. Conform propunerii, participanții nu ar mai putea retrage întreaga sumă la împlinirea vârstei de 65 de ani, ci doar maximum 25% din total. Restul banilor ar urma să fie primiți treptat, prin plăți eșalonate pe o perioadă dublată față de prezent – de la 5 la 10 ani – sau sub formă de pensie viageră.

Reprezentanții Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) critică proiectul, acuzând că acesta dezavantajează participanții și favorizează industria. În opinia lor, prelungirea perioadei de plată ar putea face ca mulți beneficiari să nu apuce să folosească banii economisiți, în contextul speranței de viață reduse din România.

„Din punctul nostru de vedere, proiectul lasă foarte mult de dorit și nu ține cont de interesele participanților, ci de cele ale industriei. Se propune ca banii acumulați în conturile de pensie privată să nu mai poată fi retrași la pensionare, ci maxim 25% din această sumă. În plus, perioada pentru plățile eșalonate se dublează, de la 5 la 10 ani, ceea ce, în contextul uneia dintre cele mai scăzute speranțe de viață din UE, va face ca mulți să nu mai apuce să se bucure de banii acumulați”, a declarat preşedintele AURSF.

Deși adoptarea proiectului fusese programată pe 8 august 2025, Executivul condus de Ilie Bolojan a amânat luarea unei decizii. Cu toate acestea, subiectul rămâne unul sensibil, atât pentru participanții la Pilonul 2, cât și pentru piața pensiilor private, care gestionează economiile a milioane de români.

Sistemul de pensii private din România este alcătuit din trei componente: pensiile administrate privat (Pilonul 2), pensiile facultative și pensiile ocupaționale. Pilonul 2 este obligatoriu pentru toți angajații sub 35 de ani și opțional pentru cei între 35 și 45 de ani, fiind un element esențial în completarea veniturilor la pensionare.