Potrivit datelor INS, câștigul salarial mediu brut lunar în 2024 a ajuns la 8.061 lei, în creștere cu 14,5% (+1.019 lei) față de 2023, iar câștigul salarial mediu net lunar a fost de 4.959 lei, marcând o majorare de 12,4% (+547 lei) comparativ cu anul anterior.

”Câştigul salarial mediu brut lunar în anul 2024 a fost 8.061 lei, mai mare cu 14,5% (+1.019 lei) faţă de anul precedent. Câştigul salarial mediu net lunar a fost 4.959 lei, în creştere cu 12,4% (+547 lei) comparativ cu anul 2023”, arată datele INS.

În 2024, cele mai ridicate câștiguri salariale medii nete lunare, comparativ cu media pe economie, au fost înregistrate în următoarele sectoare: informații și comunicații (+90,1%), intermedieri financiare și asigurări (+63,6%), producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+58%), administrație publică (+45,2%) și industria extractivă (+38,9%).

Potrivit datelor oficiale pentru 2024, cele mai mici câștiguri salariale medii nete lunare comparativ cu media pe economie au fost înregistrate în hoteluri și restaurante (-40,8%), alte activități de servicii (-34,7%), tranzacții imobiliare (-25,4%), servicii administrative și de suport (-21,2%), agricultură, silvicultură și pescuit (-19,9%) și activități culturale, recreative și de spectacole (-19,3%).

Indicele câștigului salarial real, raportat la 1990, a fost 248,9%, în creștere cu 15,1 puncte procentuale față de anul anterior. Salariile femeilor au fost în medie mai mici decât ale bărbaților: câștigul salarial mediu brut lunar a fost de 7.907 lei (față de 8.201 lei pentru bărbați), iar cel net a fost de 4.815 lei, cu 5,4% mai puțin decât al bărbaților (5.090 lei). Diferențele salariale au fost cele mai mari în intermedieri financiare și asigurări (39,4%), industria prelucrătoare (21,2%), informații și comunicații (17,2%), alte activități de servicii (16,2%) și comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (13,8%).

Pe plan teritorial, câștigul salarial mediu net lunar a fost sub media pe economie în 36 de județe, cele mai scăzute valori fiind în Teleorman (3.822 lei, -22,9%), Vâlcea (3.881 lei, -21,7%), Vrancea (3.890 lei, -21,6%) și Covasna (3.896 lei, -21,4%). La polul opus, cele mai ridicate câștiguri au fost în București (6.730 lei, +35,7%), Cluj (5.921 lei, +19,4%), Timiș (5.508 lei, +11,1%), Iași (5.098 lei, +2,8%), Ilfov (5.060 lei, +2%) și Brașov (5.019 lei, +1,2%).

Costul mediu lunar al forței de muncă a fost 8.439 lei/salariat, în creștere cu 14,4% față de 2023. Creșteri semnificative s-au înregistrat în învățământ (+24,1%), construcții (+19,2%), distribuția și gestionarea deșeurilor, apă, salubritate și decontaminare (+16%), alte activități de servicii (+15,6%), industria prelucrătoare și hoteluri/restaurante (+15%). Excepție a fost industria extractivă, unde costul mediu a scăzut cu 4,7%.

Transferurile de la bugetul statului pentru sprijinirea angajatorilor și stimularea ocupării forței de muncă au avut o pondere mai redusă în totalul cheltuielilor cu forța de muncă față de anul precedent, cele mai mari sume fiind alocate industriei prelucrătoare, serviciilor administrative și de suport, construcțiilor, comerțului și hotelurilor/restaurante. Costul mediu lunar a fost semnificativ mai ridicat decât media pe economie în informații și comunicații (+86,2%), intermedieri financiare și asigurări (+67,7%), producția și furnizarea de energie (+65%), industria extractivă (+24,9%) și activități profesionale, științifice și tehnice (+20,4%). Sub media pe economie s-au situat hoteluri și restaurante (-41,5%), alte activități de servicii (-34,6%), agricultură, silvicultură și pescuit (-24,8%), tranzacții imobiliare (-23,7%) și servicii administrative și de suport (-21%).

Numărul mediu al salariaților a fost de 5.453.200, în creștere cu 88.200 persoane față de 2023. Bărbații reprezentau 52,4% din total (2.860.100 persoane), iar creșterea lor a fost de 69.800 persoane. Majoritatea salariaților au lucrat în sectorul terțiar (64,6%), dintre care 44,3% în servicii comerciale și 20,3% în servicii sociale. În sectorul secundar (industrie și construcții) au lucrat 33% dintre salariați, iar în sectorul primar (agricultură, silvicultură și pescuit) doar 2,4%. Construcțiile și industria extractivă au fost dominate de bărbați (86,6%, respectiv 83,8%).

Femeile au deținut majoritatea în sănătate și asistență socială (80,1%), învățământ (73,1%), intermedieri financiare și asigurări (70,4%), hoteluri și restaurante (60,5%), administrație publică (60,2%) și activități culturale și recreative (59,2%). Creșteri semnificative ale numărului de salariați s-au înregistrat în comerț (+16.500), servicii administrative și suport (+13.300), sănătate și asistență socială (+12.300), învățământ (+10.800), construcții (+8.600), hoteluri/restaurante (+7.100), informații și comunicații (+6.900), activități profesionale, științifice și tehnice (+6.100) și transport și depozitare (+5.800). Scăderi s-au înregistrat în industria prelucrătoare (-7.100), administrația publică (-1.600) și industria extractivă (-300).

La 31 decembrie 2024, efectivul salariaților a fost de 5.753.000 persoane, în creștere cu 75.600 față de sfârșitul anului precedent, dintre care 68.200 bărbați. Creșteri importante au avut loc în regiunile București-Ilfov (+26,2 mii), Nord-Est (+12,3 mii), Sud-Muntenia (+8,9 mii), Sud-Vest Oltenia (+8,7 mii) și Nord-Vest (+8,6 mii). București-Ilfov concentra 22,7% din salariați, urmată de Nord-Vest (13,8%) și Centru (12,6%). Sectorul primar a depășit media națională în Sud-Muntenia (3,8%), Sud-Est (3,6%), Sud-Vest Oltenia (3,2%), Nord-Est (3,1%), Vest (2,8%) și Centru (2,5%). Sectorul secundar a avut ponderi mai mari în Centru (39,4%), Sud-Muntenia (37,6%), Vest (37,4%), Nord-Vest (37,2%), Sud-Vest Oltenia (35,2%) și Sud-Est (32,9%). Serviciile comerciale s-au concentrat cel mai mult în București-Ilfov (62,2%), iar serviciile sociale în Nord-Est (26,3%).

La sfârșitul anului, 77,1% din salariați lucrau în societăți cu capital privat, cu o creștere de 1,8% față de anul precedent. Salariații din societăți comerciale reprezentau 80,2% din total, în creștere cu 1,6% față de 2023.