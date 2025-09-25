Premierul Ilie Bolojan s-a arătat nemulțumit și le-a cerut tuturor miniștrilor să prezinte, până vineri la ora 14:00, planul de reorganizare a instituțiilor și planul de reducere a cheltuielilor.

Ilie Bolojan le-a transmis miniștrilor să nu recurgă la vechiul obicei de a amâna cheltuieli în bugetul pentru anul următor, avertizând că „vă furați singuri căciula”.

Surse politice au explicat că premierul se referea la practica miniștrilor din Guvernul Ciolacu de a transfera datoriile din 2024 în bugetul pe 2025, un factor care a contribuit la creșterea deficitului bugetar.

Situația la Guvern este extrem de dificilă, existând numeroase facturi înregistrate în sistem care așteaptă plată, însă fondurile necesare nu sunt disponibile.

Din acest motiv, premierul Ilie Bolojan pune accent pe reducerea cheltuielilor de funcționare ale ministerelor și solicită o reorganizare a schemelor de personal.

Sănătate: un plus de 3,4 miliarde lei pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în principal pentru plata medicamentelor compensate, datoriilor către farmacii și concediilor medicale. În plus, Ministerul Sănătății a solicitat 500 de milioane lei suplimentar și 280 de milioane pentru programele de sănătate.

Transporturi: 2,1 miliarde lei în plus pentru investiții și achitarea facturilor până la sfârșitul anului.

Muncă: 2,5 miliarde lei suplimentar, dintre care 1 miliard pentru plata facturilor către consumatorii casnici.

Dezvoltare: peste 2,5 miliarde lei alocate în plus.

Energie: 1,2 miliarde lei pentru plăți către furnizori.

Externe: cererea de 100 de milioane lei nu a fost încă aprobată.

Educație: aproximativ 900 de milioane lei alocați suplimentar.

Mediu: solicitate 4 miliarde lei, însă vor primi doar 600 de milioane.

Finanțe: un plus de 18,3 miliarde lei, dintre care 12,1 miliarde pentru dobânzi, 1,6 miliarde pentru Fondul de Rezervă Bugetară, iar restul pentru investițiile din PNRR.

Cultură: din cei 375 de milioane lei solicitați, au primit doar 6 milioane.

Fonduri Europene: reducere de 3,2 miliarde lei.

Partide politice: finanțarea lor a fost redusă cu 10%.

În cadrul ședinței, ministrul Alexandru Nazare le-ar fi comunicat reprezentanților PSD că prognozele pentru bugetul general consolidat sunt mai reduse decât estimările inițiale ale acestora.

Rectificarea bugetară ar urma să fie pusă astăzi în consultare publică de către Nazare, urmând ca în ședința de Guvern de marți să fie adoptată oficial.

În cadrul rectificării bugetare, se vor aloca suplimentar 22,8 miliarde de lei, iar deficitul bugetar țintit va fi de 8,4%.

Conform prezentării ministrului Finanțelor, fondurile disponibile vor acoperi integral salariile, pensiile, alocațiile și plățile sociale până la sfârșitul anului. În plus, există resurse și pentru achitarea facturilor restante aferente investițiilor.